FOTO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, în zona Unirea. Un tânăr a ajuns la spital după un impact între două autoutilitare

Publicat

acum O oră

Un accident rutier s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02:10, pe Autostrada A10, între Aiud și Turda, în zona localității Unirea. Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după un impact între două autoutilitare.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10, sensul Aiud-Turda, km 55, zona localității Unirea.

Este vorba despre un accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare.

Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echiaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ cu medic.

În urma accidentului, un tânăr de 26 de ani a rămas încarcerat într-o autoutilitară, fiind extras de către salvatori conștient și cooperant. Victima a fost asistată medical la locul producerii accidentului iar mai apoi a fost transportată la spital.

sursa foto: ISU Alba

Comentează

Lasă un comentariu










