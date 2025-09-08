FOTO: Accident rutier pe DJ 107 la ieșire din Hăpria spre Berghin. Două mașini s-au lovit frontal

Un accident rutier s-a petrecut pe DJ 107, la ieșire din localitatea Hăpria spre Berghin, luni după-amiaza. Sunt două mașini implicate.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs la ieșire din Hăpria spre Berghin.

Este vorba despre 2 autoturisme implicate în accident, fără persoane încarcerate.

Intervin pompierii cu o autospecială și echipaj de ambulanță.

Cele două mașini s-au lovit frontal.

imagini: ISU Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News