Eveniment
FOTO: Accident rutier pe DN 7, la Tărtăria. Un camion a ieșit în afara șoselei
Un accident rutier s-a produs joi noaptea, în jurul orei 23:00, pe DN 7, în zona localității Tărtăria. Un camion a ieșit în afara șoselei.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 7, în zona localității Tărtăria.
Este vorba depre un autotren gol, ieșit în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate.
Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
sursa foto: ISU Alba
