FOTO: Accident rutier pe DN1, la Sântimbru. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață pe DN1, la Sântimbru. Două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pe DN1, în zona localității Sântimbru, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă.

Potrivit ISU Alba, în urma accidentului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și un echipaj SMURD TIM.

Foto: ISU Alba

