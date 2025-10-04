Eveniment
FOTO: Accident rutier pe DN1, la Sântimbru. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață pe DN1, la Sântimbru. Două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pe DN1, în zona localității Sântimbru, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă.
Potrivit ISU Alba, în urma accidentului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și un echipaj SMURD TIM.
Foto: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.