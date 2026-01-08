FOTO: Acțiune a polițiștilor rutieri, în Alba. Peste 190 de șoferi, verificați în trafic pentru alcool sau droguri la volan

Polițiștii din Alba au efectuat miercuri o acțiune pe raza județului, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 192 de verificări de persoane și 188 de verificări de autovehicule.

Au fost efectuate 192 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost reținute două permise de conducere.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri din județul Alba urmărind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor rutiere.

