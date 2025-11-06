Connect with us

Administrație

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur

Publicat

acum O oră

Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate pentru autoritățile din municipiul Aiud. Joi, 6 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud, sprijiniți de jandarmii din cadrul I.J.J. Alba – Detașamentul 3 Jandarmi Aiud și de Poliția Locală, au desfășurat o amplă acțiune de menținere a ordinii și siguranței publice.

Intervenția a avut loc în zonele aglomerate ale orașului – piața municipală și proximitatea centrelor comerciale – cu scopul de a descuraja faptele antisociale, de a combate fenomenul cerșetoriei și de a proteja cetățenii împotriva disconfortului stradal.

„Ne dorim un oraș sigur, curat și civilizat, în care fiecare cetățean să se simtă protejat. Prin colaborarea dintre Poliția Națională, Jandarmerie și Poliția Locală, reușim să fim mai eficienți și mai aproape de oameni”, au declarat reprezentanții forțelor de ordine.

Acțiunea a vizat identificarea și consilierea persoanelor fără adăpost, dar și prevenirea faptelor antisociale. Totodată, s-a urmărit îmbunătățirea imaginii instituțiilor de ordine publică printr-o prezență vizibilă și responsabilă în teren.

Astfel de activități contribuie la crearea unui climat de siguranță, ordine și respect reciproc în comunitate, demonstrând că Aiudul devine un exemplu de cooperare între instituții și grijă față de cetățeni, au transmis reprezentanții administrației locale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de minute

VIDEO: Festivalul Învățământului Militar, la Alba Iulia. Tineri militari aduc pe scenă o parte din specificul folclorului zonal
Evenimentacum 31 de minute

Bărbat din Mureș, prins la volan fără permis pe un drum din Alba. Unde a fost oprit de polițiști
Administrațieacum O oră

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
1 decembrie la Alba Iulia
Administrațieacum 2 ore

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Guvernul a alocat bani pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Actualitateacum 9 ore

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 2 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
operatie ochelari oftalmologie operatie cu laser dr holhos
Evenimentacum 10 ore

Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Educațieacum 8 ore

Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie