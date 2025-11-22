FOTO: Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia, extins. Capacitatea acestuia va fi mărită cu aproape 30%

Capacitatea adăpostului public pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi mărită cu aproape 30% în lunile următoare.

Potrivit reprezentanților administrației locale, a fost demarată extinderea adăpostului situat pe strada Rogozului, în cartierul Partoș.

În prezent, adăpostul poate găzdui 140 de câini. După finalizarea lucrărilor de extindere, acesta va putea acomoda 180 de câini.

„Acest demers este necesar pentru a face posibilă adăpostirea în condiții de siguranță și civilizate a câinilor fără stăpân care încă se află pe străzile din municipiu”, au transmis reprezentanții administrației locale.

