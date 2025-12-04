Eveniment
FOTO: Automatele de cafea de la Kaufland Alba Iulia și Sebeș, sparte în timpul nopții. Polițiștii din Alba fac cercetări
Automatele de cafea, amplasate la Kaufland Cetate în Alba Iulia, au fost sparte în timpul nopții. Poliția a fost chemată la prima oră a dimineții, la fața locului, potrivit surselor Alba24.
IPJ Alba a confirmat situația: ”Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia efectuează verificări, în vederea identificării autorilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”.
O echipă de polițiști a fost văzută la fața locului, ridicând amprente.
Potrivit surselor Alba24, hoții au produs o pagubă de peste 1.500 de lei.
UPDATE: Un incident asemănător a avut loc în aceeași noapte și la Kaufland Sebeș. Acolo au fost sparte 3 automate. Prejudiciul nu se cunoaște momentan, dar polițiștii din Sebeș fac cercetări.
