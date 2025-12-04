Connect with us

FOTO: Automatele de cafea de la Kaufland Alba Iulia și Sebeș, sparte în timpul nopții. Polițiștii din Alba fac cercetări

Publicat

acum 2 ore

Automatele de cafea, amplasate la Kaufland Cetate în Alba Iulia, au fost sparte în timpul nopții. Poliția a fost chemată la prima oră a dimineții, la fața locului, potrivit surselor Alba24. 

IPJ Alba a confirmat situația: ”Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia efectuează verificări, în vederea identificării autorilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”.

O echipă de polițiști a fost văzută la fața locului, ridicând amprente.

Potrivit surselor Alba24, hoții au produs o pagubă de peste 1.500 de lei.

UPDATE: Un incident asemănător a avut loc în aceeași noapte și la Kaufland Sebeș. Acolo au fost sparte 3 automate. Prejudiciul nu se cunoaște momentan, dar polițiștii din Sebeș fac cercetări.

