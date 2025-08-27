Connect with us

Economie

FOTO: Autostrada A3 Transilvania. Când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Precizări CNAIR

Publicat

acum 7 secunde

Autostrada A3 Transilvania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut precizări despre stadiul lucrărilor pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Este vorba despre secțiunea ce include unul dintre cele mai mari viaducte din Europa, la Suplacu de Barcău.

CNAIR a prezantat imagini de pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș.

”Dacă antreprenorul menține aceeași mobilizare și actualul ritm de lucru, în cursul anului 2026 se vor deschide circulației și cei 26,35 km ai acestei secțiuni a autostrăzii Transilvania”, precizează compania.

Potrivit CNAIR, antreprenorul român (Construcții Erbașu) este mobilizat în teren cu 540 de muncitori și 305 de utilaje.

Progresul fizic pe întregul contract este de aproximativ 57%.

În prezent se execută următoarele tipuri de lucrări:

  • de drum: săpături deblee, execuție umpluturi, așternere agregate cu lianți hidraulici.
  • consolidări: stabilizări ale terenului de fundare cu lianți hidraulici și execuție structuri de sprijin pentru piloți forați.
  • structuri: execuție piloți forați, armare și cofrare fundații elevații.
  • utilități: relocări rețele de apă-canal, electrice și gaz natural.

Autostrada A3 Transilvania. Sector Suplacu de Barcău – Chiribiș

Antreprenor: Construcții Erbașu SA;

  • Durată contract: 24 de luni (6 luni proiectare, 18 luni execuție);
  • Valoare contract: 884,123 milioane de lei, fără TVA;
  • Dată de începere proiectare: 15.03.2024;
  • Dată începere lucrări: 20.01.2025;
  • Sursă de finanțare: Programul Transport (PT)

Autostrada A3 între București și Borș include tronsoanele:

București-Ploiești: 65 km (deschis în totalitate în 2018)

Ploiești-Brașov: 106 km

Târgu Mureș – Gilău: 103 km (deschis în totalitate 2023)

Gilău – Borș: 166,55 km cu secțiunile:

  • Cluj Napoca Vest (Gilău) – Mihăiești (26 km)
    • Gilău – Nădășelu (9,47 km) – deschis din 2018
    • Nădășelu – Mihăiești (16,8 km) termen deschidere 2026
  • Mihăiești – Suplacu de Barcău (80 km)
    • Mihăiești – Zimbor (13,26 km) termen deschidere 2026
    • Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) termen deschidere 2026
    • Poarta Sălajului – Zalău (15,14 km): constructor desemnat
    • Zalău – Nușfalău (25,84 km): constructor desemnat
    • Nușfalău – Suplacu de Barcău (13,5 km): deschis 2023
  • Suplacu de Barcău – Borș (60 km)
      • Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km): termen deschidere 2026
      • Chiribiș – Biharia (28,5 km): termen deschidere 2026
      • Biharia – Borș (5,3 km): deschis 2020

imagini: CNAIR/ Facebook

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 7 secunde

FOTO: Autostrada A3 Transilvania. Când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Precizări CNAIR
Economieacum 29 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete mai mici. Moșteanu: Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare din ele
Evenimentacum O oră

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 secunde

FOTO: Autostrada A3 Transilvania. Când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Precizări CNAIR
Economieacum 29 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete mai mici. Moșteanu: Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare din ele
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum o zi

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum o zi

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Evenimentacum 24 de ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor
Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 8 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum o zi

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Educațieacum 11 ore

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Mai mult din Educatie