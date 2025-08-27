FOTO: Autostrada A3 Transilvania. Când se va putea circula pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Precizări CNAIR

Autostrada A3 Transilvania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut precizări despre stadiul lucrărilor pe tronsonul spectaculos de 26 km din Bihor. Este vorba despre secțiunea ce include unul dintre cele mai mari viaducte din Europa, la Suplacu de Barcău.

CNAIR a prezantat imagini de pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș.

”Dacă antreprenorul menține aceeași mobilizare și actualul ritm de lucru, în cursul anului 2026 se vor deschide circulației și cei 26,35 km ai acestei secțiuni a autostrăzii Transilvania”, precizează compania.

Potrivit CNAIR, antreprenorul român (Construcții Erbașu) este mobilizat în teren cu 540 de muncitori și 305 de utilaje.

Progresul fizic pe întregul contract este de aproximativ 57%.

În prezent se execută următoarele tipuri de lucrări:

de drum: săpături deblee, execuție umpluturi, așternere agregate cu lianți hidraulici.

consolidări: stabilizări ale terenului de fundare cu lianți hidraulici și execuție structuri de sprijin pentru piloți forați.

structuri: execuție piloți forați, armare și cofrare fundații elevații.

utilități: relocări rețele de apă-canal, electrice și gaz natural.

Autostrada A3 Transilvania. Sector Suplacu de Barcău – Chiribiș

Antreprenor: Construcții Erbașu SA;

Durată contract: 24 de luni (6 luni proiectare, 18 luni execuție);

Valoare contract: 884,123 milioane de lei, fără TVA;

Dată de începere proiectare: 15.03.2024;

Dată începere lucrări: 20.01.2025;

Sursă de finanțare: Programul Transport (PT)

Autostrada A3 între București și Borș include tronsoanele:

București-Ploiești: 65 km (deschis în totalitate în 2018)

Ploiești-Brașov: 106 km

Târgu Mureș – Gilău: 103 km (deschis în totalitate 2023)

Gilău – Borș: 166,55 km cu secțiunile:

Cluj Napoca Vest (Gilău) – Mihăiești (26 km) Gilău – Nădășelu (9,47 km) – deschis din 2018 Nădășelu – Mihăiești (16,8 km) termen deschidere 2026

Mihăiești – Suplacu de Barcău (80 km) Mihăiești – Zimbor (13,26 km) termen deschidere 2026 Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) termen deschidere 2026 Poarta Sălajului – Zalău (15,14 km): constructor desemnat Zalău – Nușfalău (25,84 km): constructor desemnat Nușfalău – Suplacu de Barcău (13,5 km): deschis 2023

Suplacu de Barcău – Borș (60 km)

Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km): termen deschidere 2026 Chiribiș – Biharia (28,5 km): termen deschidere 2026 Biharia – Borș (5,3 km): deschis 2020



imagini: CNAIR/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News