FOTO: Bobocii Liceului Militar din Alba Iulia, în prima lor excursie de orientare. Au vizitat două unități militare

Bobocii claselor a IX-a ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au avut parte de prima excursie de orientare și documentare.

Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, aceștia au fost însoțiți de cadrele militare de la companie și de profesorii diriginți Lucia Lupu, Valer Macarie, Cosmina Mircea, Anamaria Fuia, Dorina Filipescu, Nicoleta Dreghiciu și Gabriela Drăghiță.

Astfel, bobocii au poposit pentru câteva ore la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii și la Batalionul 3 Apărare Antiaeriană ,,Potaissa” Turda.

Elevii au interacționat cu militarii din cadrul celor două unități, care le-au prezentat misiunile, specificul și provocările fiecărei arme, dar și tehnica din dotare.

„Interacțiunea cu militarii și experiențele din cadrul bazei aeriene și batalion îi va ajuta pe boboci să identifice care sunt aptitudinile necesare pentru un anumit traseu profesional.

Pe parcursul anilor de liceu, elevii vor participa și la alte excursii de orientare la instituţiile de învățământ militar și la unități militare din toate categoriile de forţe ale armatei, vizite care îi vor ajuta să-și contureze opțiunile pentru viitoarea carieră militară”, adaugă reprezentanții Colegiului Militar.

Sursă foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia/Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News