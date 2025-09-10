Connect with us

Administrație

FOTO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor

Publicat

acum O oră

O nouă parcare, cu 34 de locuri, este amenajată în centrul municipiului Alba Iulia, în zona din spatele sediului Tribunalului. Lucrările se desfășoară pe locația în care, anterior, au fost garaje ale locuitorilor, ce au fost demolate.

Spațiul va putea fi folosit atât de locuitorii din zonă, cât și de alte persoane.

Locurile de parcare sunt amenajate în spatele blocurilor din centru (zona Iuliu Maniu – strada Frederic Mistral) și a sediului Tribunalului Alba, lângă fosta sală 1 Mai, distrusă într-un incendiu, în noiembrie 2023.

Zona a fost igienizată, după demolarea clădirilor vechi de pe locație și se amenajează spații de parcare alternate cu zonă verde.

Terenul va fi echipat cu utilități și amenajat cu circulații, accese și parcaje. Accesul principal auto și pietonal va fi din strada Frederic Mistral.

Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, lucrările sunt estimate să fie finalizate la sfârșitul lunii septembrie.

sursă imagini: Primăria Alba Iulia

