FOTO „Cicatricile” istoriei: Urme lăsate de ghiulele, vizibile pe zidurile Catedralei Romano-Catolice din Alba Iulia

Publicat

acum 2 ore

Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, cea mai veche de acest fel din Transilvania care funcționează în continuare, nu este doar un edificiu religios impresionant, ci un adevărat simbol al rezistenței. 

Pereții catedralei ridicată în urmă cu peste 800 de ani au absorbit, de-a lungul timpului, impactul a nenumărate atacuri. Puțini sunt cei care observă, la prima vedere, urmele vizibile pe fațada clădirii. Bucățile de piatră lipsă nu sunt rezultatul eroziunii naturale, ci adevărate „cicatrici” lăsate de ghiulele și atacurile militare din diferite epoci, chiar dacă aceasta nu era vizată direct sau era doar „victimă colaterală”. 

„De-a lungul existenței sale, catedrala a fost supusă mai multor atacuri. Cele mai importante au fost făcute de: tătari în 1241, sași în 1277, turci în 1438, tătari și turci, între 1658 și 1661. La acestea se adaugă alte asedii mai mici, dar și jafuri repetate.

Totuși, în ciuda tuturor celor prin care a trecut, catedrala stă <cu spatele drept și cu privirea înainte>, transmițând parcă încrederea că nimeni nu o poate înfrânge!

<Cicatricile> pe care astăzi le vedem au fost însă făcute în timpul Revoluției din 1848 – 1849, când catedrala nu a fost vizată direct, dar a fost „victimă colaterală” a ghiulelelor lansate în timpul luptelor. De altfel, de ghiulele a tot avut parte, indiferent că au fost din metal, ca în 1849, sau din piatră, la atacurile anterioare.

Avem și dovada! O astfel de ghiulea din piatră, datată în sec XV-XVI, a fost descoperită chiar în apropiere de catedrală, în timpul cercetărilor arheologice de la începutul anilor 2000.

Pentru o perioadă limitată, până la sfârștul lunii noiembrie, aceasta poate fi văzută în expoziția temporară „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu”, organizată de Palatul Principilor Transilvaniei, alături de alte obiecte cu mare valoare istorică din perioada Evului Mediu”, au transmis recent reprezentanții Centrului de Informare Turistică Alba Iulia.

sursa, foto: Centrul de Informare Turistică Alba Iulia

