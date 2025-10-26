FOTO: Clădirea fostului cinematograf din Roșia Montană va fi restaurată. Cum va arăta și cât vor costa lucrările

Clădirea fostului cinematograf din Roșia Montană va fi restaurată printr-o investiție de peste 3,2 milioane de lei.

Primăria Roșia Montană a lansat pe 21 octombrie, în platforma SEAP, o licitație pentru restaurarea clădirii cinematograf, aflată la nr. 185.

Valoarea totală estimată a investiție este de 3.263.172,07 lei. fără TVA. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului.

Potrivit documentației, clădirea a fost ridicată, împreună cu o mare parte din construcţiile aflate în incinta Întreprinderii Miniere istorice, în intervalul 1850-1900, pentru a găzdui locuinţe pentru funcţionari ai Întreprinderii Miniere. Ulterior, în perioada comunistă, clădirea a fost naţionalizată și transformată în cinematograf.

După anii 2000, construcţia s-a degradat și nu a mai putut fi utilizată. În anul 2011 au fost realizate lucrări parţiale de protejare prin repararea acoperișului; restul construcției a rămas în stadiul de șantier, mai puţin o încăpere în care funcţionează de cca. 10 ani un magazin sătesc.

Intervenția se concentrează pe operațiuni de conservare-restaurare a elementelor originare, eliminarea intervențiilor nocive, restituirea volumetriei istorice originare și introducerea în interiorul acesteia a unor spații necesare funcționării la standarde contemporane a clădirii.

Clădirea fostului cinematograf din Roșia Montană va fi restaurată

Proiectul de restaurare va urmări:

Eliminarea intervențiilor nocive realizate cu prilejul transformării construcției în cinematograf;

Conservarea tuturor elementelor originare: zidării, tencuieli;

Restaurarea zidăriilor, tencuielilor, modenaturilor pe baza martorilor existenți in situ;

Materialele utilizate la restaurare vor fi cele istorice – mortar de var-nisip;

Tâmplăriile vor fi reproduse după martorii existenți in situ și pe baza informațiilor istorice;

Intervențiile de dată recentă, acolo unde nu este posibilă eliminarea totală a elementelor nocive, vor fi tratate diferențiat, dar în același timp se va urmări posibilitatea obținerii unei imagini integrate, necontrastante.

Operațiuni necesare pentru refuncționalizare:

introducerea instalațiilor (energie electrică, alimentare cu apă, încălzire, sistem centralizat pluviale, canalizare);

introducerea unui spațiu tehnic pentru centrală termică, hidrofor etc.

Operațiuni necesare pentru valorificare:

introducerea unor circulații și amenajări exterioare;

introducerea unui grup sanitar și a unei zone de preparare minimală, necesară pentru organizarea unor evenimente;

organizarea unei expoziții în spațiul fostei săli de cinematograf, care să prezinte valorile de patrimoniu cultural, natural și imaterial al sitului;

un accent special ar putea fi acordat istoriei filmelor de patrimoniu cinematografic realizate la Roșia Montană;

organizarea unui punct de informare pentru situl Roșia Montană;

organizarea unor spații secundare pentru activități conexe – ateliere, suveniruri;

spațiul comercial existent amenajat și extins pentru dezvoltarea unor servicii conexe: servire răcoritoare, cafea, mici gustări în spațiile interioare și exterioare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News