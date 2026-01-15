FOTO: Cum a descoperit o adolescentă din Alba Iulia pasiunea pentru zbor. „Aviația va fi întotdeauna o parte din viața mea”

Daniela Găiseanu, o adolescentă din Alba Iulia, a descoperit pasiunea pentru zbor după ce s-a înscris, în urmă cu un an, la cursurile gratuite de zbor, în cadrul Aeroclubului Teritorial „Hermann Oberth” din Sibiu. Ceea ce a început ca o simplă curiozitate, s-a transformat rapid într-o pasiune.

„Mă numesc Daniela Găiseanu, am 17 ani și în ianuarie 2025 am ales să mă înscriu la cursurile gratuite de zbor. Pe măsură ce am parcurs cursurile teoretice mi-am descoperit interesul pentru aviație, iar odată cu trecerea la zbor am avut ocazia de a trăi experiențe incredibile și de a-mi dezvolta abilități extrem de valoroase.

Decizia de a urma acest curs pentru a obține licența de pilot ULM s-a dovedit a fi cea mai bună alegere, întrucât zborul a devenit o adevărată pasiune. Totodată, am avut oportunitatea de a cunoaște persoane care m-au inspirat și de a lega prietenii autentice.

Pe parcursul orelor de zbor am înțeles că aviația va fi întotdeauna o parte din viața mea, iar în viitor îmi doresc să urmez o carieră în acest domeniu. În continuare, îmi doresc să fac parte din lotul județean și să evoluez ca pilot, acumulând cât mai multă experiență de zbor”, este mesajul tinerei, publicat de reprezentanții aeroclubului din Sibiu.

Cei care doresc să se înscrie la cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României o pot face până pe 6 februarie.

Aeroclublul Teritorial „Hermann Oberth” din Sibiu organizeză cursuri pentru obținerea licențelor de parașutist, pilot avion ultraușor (ULM) și pilot privat (PPL - curs exclusiv contra-cost). Cursurile sunt gratuite pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 23 de ani. Informații suplimentare pot fi obținute la cursurisibiu@ar.ro.

Daniela Florina Găiseanu este elevă la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș. Adolescenta a obținut o medalie de bronz în 2023 și una de argint în 2024 la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, secțiunea Științe Aplicate.

De asemenea, a fost distinsă cu Diploma și Medalia de Excelență de către Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

În ianuarie 2024, la Tabăra Națională de Fizică „Marin Dacian Bica”, a câștigat medalia de aur la proba teoretică și sesiunea de prezentări științifice.

sursa, foto: Aeroclubul Teritorial „Hermann Oberth„ Sibiu

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News