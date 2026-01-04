FOTO: Cum se acționează în Blaj pentru deszăpezire. Explicațiile primarului Gheorghe Valentin Rotar

Primarul Blajului, Gheorghe Valentin Rotar, a transmis un mesaj în atenția locuitorilor municipiului, în care explică modul în care se fac acțiunile de deszăpezire. De asemenea, edilul face apel la comunitate, pentru colaborare.

”La Blaj, deszăpezirea se face cu angajații Primăriei. Este în grafic!

În urma ninsorilor abundente din ultimele 24 de ore, vă informez că străzile principale din municipiu sunt curățate, iar pe străzile secundare și în localitățile aparținătoare, chiar dacă există un strat de zăpadă – spre bucuria copiilor – circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Având în vedere cantitatea mare de zăpadă căzută într-un interval scurt de timp (în unele zone stratul de zăpadă a ajuns la 40 de cm), consider că intervenția echipelor noastre a fost una eficientă, adaptată condițiilor meteo dificile”, a transmis primarul, într-un mesaj pe Facebook.

Acțiuni de deszăpezire în regie proprie

Edilul mai spune că în Blaj deszăpezirea se realizează în regie proprie, cu angajații Primăriei, fără operator extern.

”Această soluție ne-a permis economisirea unor sume importante de bani, fonduri care au fost redirecționate către investiții esențiale pentru comunitatea noastră.

Echipele vor continua intervențiile, treptat, pe toate străzile municipiului, precum și în parcări, astfel încât acestea să fie disponibile începând de mâine. Suntem în permanență atenți și pregătiți, mai ales că în următoarele zile sunt anunțate noi ninsori abundente”, menționează Gheorghe Valentin Rotar.

Apel către cetățeni

”Fac apel la cetățeni să manifeste înțelegere, să circule cu prudență, doar dacă este necesar, și să adapteze viteza la condițiile de trafic. Nu în ultimul rând, rog locuitorii municipiului să sprijine eforturile noastre, prin deszăpezirea și curățarea trotuarelor din fața locuințelor”, mai transmite primarul.

foto: Gheorghe Valentin Rotar/ Facebook

