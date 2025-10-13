Connect with us

Educație

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar

Stelian Man, elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, s-a calificat la etapa județeană la cros a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.

Astfel, potrivit reprezentanților colegiului, elevul Stelian Man, clasa a IX-a, a reușit să se califice la faza judeţeană la cros din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, după ce s-a clasat pe Locul II la faza locală a competiției sportive, găzduită de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Rezultate bune au obținut și colegii lui, participanți la cursă, care au reușit să se claseze aproape de podium, și care pot aduce performanțe viitoare:

  • elevul sergent Andrei Man (clasa a XII-a),
  • elevul caporal Andrea Buontempo (clasa a XI-a),
  • elevele Ecaterina Rugină și Iasmina Marișcu (clasa a IX-a).

Elevii sunt pregătiți de doamna profesoară Geanina Ilie.

La startul competiției s-au aliniat sportivi de la școli și licee din Alba Iulia, care s-au întrecut la patru categorii:

  • liceu: fete distanța 1.200 m și băieți, distanța 1.500 m și
  • gimnaziu: fete, distanța 1.000 m și băieți, distanța 1.200 m.

Foto: Facebook / Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

