FOTO: Elevă de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, în TOP 10 în cadrul Concursului Internațional de Postere ISLM 2025

Publicat

acum O oră

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se bucură de o reușită remarcabilă în cadrul Concursului Internațional de Postere ISLM 2025, organizat de International Association of School Librarianship (IASL), cu ocazia celebrării Lunii Internaționale a Bibliotecilor Școlare.

Lucrarea artistică realizată de Popa Carina-Gabriela, elevă a clasei a IV-a B Step by Step, s-a clasat în top 10 mondial, fiind selectată dintre creațiile trimise de elevi din întreaga lume.

Posterul său a fost apreciat pentru expresivitate, mesajul educațional și creativitatea vizuală, contribuind la promovarea bibliotecii școlare ca spațiu al imaginației, cunoașterii și colaborării internaționale.

„Menționăm că lucrările au fost depuse până la finalizarea anului școlar 2024–2025, iar Carina a absolvit ciclul primar sub îndrumarea cadrelor didactice prof. înv. primar Bihorean Ioana și prof. înv. primar Petruța Bianca, cărora le adresăm sincere felicitări pentru implicare, dedicare și susținerea talentului elevilor.

Această recunoaștere internațională confirmă angajamentul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia în promovarea educației prin artă, lectură și proiecte cu impact global”, au transmis reprezentanții liceului.

