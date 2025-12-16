S-a enervat, a luat hainele soțului și le-a dat foc. Un bărbat din Alba și-a iertat soția care i-a incendiat îmbrăcămintea

Sfârșitul de an în sistemul judiciar vine cu o serie de dosare închise de magistrați, iar județul Alba nu face excepție. Este vorba despre fapte minore, care fie sunt cu autori necunoscuți, care au un prejudiciu extrem de mic, sau în care persoana vătămată își retrage plângerea.

Un caz care a ajuns pe masa polițiștilor a fost de distrugere prin incendiere. Mai pe scurt o femeie din Alba, după o ceartă a luat mai multe haine ale bărbatului și le-a dat foc, în curte.

Drept urmare, pe numele ei, la acel moment a fost deschis un dosar penal, pentru fapta de distrugere prin incendiere. În data de 9 decembrie 2025, procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală, iar un judecător al Judecătoriei Alba Iulia a admis cererea.

Însă dinamica cazului a fost descrisă în motivarea instanței.

Potrivit documentului disponibil pe portalul rejust.ro. în data de 11 iunie 2024, în jurul orelor 20:07, a distrus prin incendiere, în curtea imobilului mai multe obiecte vestimentare aparținând soțului ei.

Dosar închis

”În data de 14 mai 2025, suspecta a fost audiată ocazie cu care acesta a precizat că în data de 11 iunie 2024, în jurul orei 20:00, în timp ce se afla la adresa de domiciliu, soțul ei a sunat-o pe fiica lor să o anunțe să ii dea hainele.

După o ceartă în ziua respectivă, neaducându-și aminte exact motivul, iar într-un moment de nervozitate, a luat hainele soțului său. le-a pus în curtea imobilului și le-a dat foc cu ajutorul unei brichete.

În data de 08 iulie 2024, persoana vătămată a fost audiată, ocazie cu care acesta a precizat că dorește să își retragă plângerea depusă în data de 11 iunie 2024, împotriva soției sale, respectiv și nu mai are nici un fel de pretenție de natură materială, civilă sau penală, motiv pentru care dorește încetarea procesului penal din prezenta cauză”, se arată în motivarea instanței.

Drept urmare, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au închis dosarul penal și au admis confirmarea renunțării la urmărirea penală. Decizia a fost definitivă.

