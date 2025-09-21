FOTO: Elevi, părinți și profesori din Cetatea de Baltă au participat la acțiune de ecologizare, în localitate

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Cetatea de Baltă, în parteneriat cu Primăria localității, a organizat sâmbătă, 20 septembrie, o amplă acțiune de ecologizare, cu prilejul Zilei Naționale a Curățeniei.

La eveniment au participat cadre didactice și elevi ai școlii, care, însoțiți de părinți și voluntari din comunitate.

Aceștia au dat un exemplu de implicare civică și responsabilitate față de mediu. Echipați cu saci menajeri și mănuși de protecție, participanții au colectat deșeuri din zonele verzi, dar și din împrejurimile școlii și ale localității.

„Dorim să cultivăm în rândul elevilor noștri respectul față de natură și comunitate. Astfel de acțiuni contribuie nu doar la curățenia localității, ci și la formarea unor valori solide, legate de responsabilitatea individuală și spiritul civic”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”.

Primăria Cetatea de Baltă a sprijinit logistic activitatea, punând la dispoziție mijloace de transport pentru colectarea sacilor și asigurând sprijinul necesar desfășurării acțiunii în bune condiții.

