FOTO: Festivalul toamnei la Grădinița nr. 12 din Alba Iulia. Întreceri hazlii, jocuri și expoziții

Atmosferă de sărbătoare, în această săptămână, la Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr, 12 din Alba Iulia. Copiii împreună cu părinții și educatoarele au petrecut cu ocazia Festivalului Toamnei, un eveniment de tradiție în unitatea școlară.

Întrecerile hazlii, jocurile de perspicacitate și îndemânare, dar și cele de aptitudini artistice i-au antrenat pe copii și părinți deopotrivă să își dovedească talentul, dar și bucuria jocului care ne unește la orice vârstă.

Expozițiile artistico-plastice cu lucrările realizate de copii în cadrul proiectului tematic „Din tainele naturii -Toamna”, dar și decorurile de toamnă pregătite împreună cu copiii au îmbrăcat toate încăperile grădiniței.

Micii artiști din fiecare grupă i-au încântat pe dragii lor invitați cu un program artistic în care au cuprins dansuri tematice, cântece deosebite și poezii preferate prezentate în limba română, dar și în limba engleză.

Apoi, copiii și părinții au avut parte de concursuri, întreceri și activități diverse pregătite de echipele educatoarelor, în cadrul cărora au avut ocazia să se joace împreună, să se cunoască mai bine și să își etaleze talentul, îndemânarea, creativitatea, dar și spiritul de echipă.

Câteva dintre probele de concurs: „Culesul merelor din pom”, „Ghicitori hazlii”, „Vânătoarea de comori ale toamnei”, „Traseu aplicativ distractiv”, „BINGO de toamnă”,„Mere colorate”, „Ștafeta castanelor”, „Măști vesele din materiale reciclabile, inspirate din fructe și legume”, „Rame pentru fotografii”, „Instrumente muzicalecu materiale inedite-maracas”, „Fructe mari, fructe mici în coșul potrivit!”,„Mingea călătoare”,„Parada fructelor și legumelor personificate”,Ștafeta „Dovleacul buclucaș”, „Telefonul fără fir…. cu desene”, provocarea „Descoperă mesajul secret”, crearea de povești inspirate dinalaiul toamnei, spuse cu mult haz, imaginație și emoție: „Ardeiul furios”,„Tristețea ciupercuței”, „Castana morocănoasă” și „Vis de toamnă”.

La finalul festivalului, copiii, părinții și bunicii s-au bucurat împreună de o masă bogată, plină de fructe aromate și prăjituri delicioase, transmite educatorul Ioana Delia Cristea.

