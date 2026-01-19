FOTO: Forțe noi la IPJ Alba. 13 agenți de poliție, proaspăt absolvenți, și-au început activitatea în județ

Poliția Alba anunță că 13 agenți de poliție și-au început activitatea în județ. Aceștia sunt absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, respectiv „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Tinerii s-au prezentat, luni, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru a-și prelua atribuțiile de serviciu.

Unde au fost repartizați agenții de poliție

Șase dintre aceștia au fost repartizați la posturile de poliție comunale (Meteș, Hopârta, Scărișoara, Ponor, Fărău și Mihalț).

Alți șase au fost repartizați la polițiile municipale și orășenești (patru la Cugir, unul la Sebeș și unul la Ocna Mureș).

Un agent a fost repartizat la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Alba.

În următoarele șase luni, tinerii absolvenți își vor desfășura activitatea sub coordonarea unui polițist cu experiență.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba i-a felicitat pe proaspeții polițiști. De asemenea, le-a recomandat să adopte, în permanență, un comportament conform normelor etice și deontologice, iar curajul, seriozitatea, devotamentul și fermitatea să le guverneze activitatea, transmite IPJ Alba.

