FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă

Imagini de poveste la Rimetea, satul din Alba unde se spune că soarele răsare de două ori. Iarna se manifestă autentic, aducând aminte de vremuri de poveste.

Vestitele casele albe cu obloane verzi și scene inedite din satul vechi, aflat în apropierea crestelor pietroase ale Munților Trascău au fost surprinse în imagini de fotograful Levi Bagy, pasionat de peisajele spectaculoase din România.

Situat într-un peisaj de vis din Munţii Trascău, Rimetea este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase sate din România.

La Rimetea, pe timp de vară, se produce un fenomen deosebit

Soarele răsare după prima creastă din apropierea satului şi dispare în spatele celei de-a doua, care blochează lumina răsăritului. Apoi, ”răsare” din nou.

Zona era locuită încă din timpul Regatului lui Burebista. În apropiere, la Colțești, se află Cetatea Trascăului (medievală) și Conacul Thorotzkay-Rudnyanszky. Acestea sunt în renovare pentru a fi redate circuitului turistic. Detalii, aici.

Rimetea a fost distinsă cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material, în 1999. Din 2000, este zonă arhitecturală și urbană protejată.

sursă imagini: Levi Bagy (cu acordul autorului)

