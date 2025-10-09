FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro

Cetatea Trascăului și Conacul Thorotzkay-Rudnyanszky din Colțești sunt incluse într-un amplu proces de renovare și punere în valoare. Cu o istorie veche de peste 700 de ani, obiectivul turistic este reabilitat printr-o investiție de peste 2 milioane de euro.

Detalii despre proiect și stadiul lucrărilor a dat, pentru alba24.ro, primarul comunei Rimetea, Deák-Székely Szilárd-Levente.

Potrivit sursei citate, contractul de finanțare a fost încheiat în toamna anului 2022, iar lucrările au început, după proiectare, un an mai târziu. Majoritatea acestora s-au desfășurat în perioada 2024-2025. Lucrările sunt la stadiu de 50-52%.

”Pentru Cetatea Colțești, termenul de finalizare al lucrărilor este 30 iunie 2026. În ceea ce privește conacul nobiliar, aflat în satul Colțești, lucrările sunt mai avansate. Acestea urmează să fie finalizate în decembrie 2025. Aici va fi centru de informare turistică”, a spus primarul.

Imagini cu lucrările din satul Colțești au fost publicate pe rețeaua de socializare de către Lorincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, în prezent consilier local.

Renovarea cetății și conacului din Colțești. Valoarea contractului și lucrările propuse

Contractul pentru realizarea investiției de proiectare și executare lucrări „Reabilitare și punere în valoare a cetății nobiliare Colțești (Sângeorgiu – Trascău)” este în valoare de 2,15 milioane euro.

Lucrările sunt de îndepărtare selectivă a vegetaţiei existente care s-a extins peste obiectiv, punerea în siguranţă, reabilitarea şi protejarea ruinelor existente în stadiul în care sunt, amenajarea accesului și a traseelor interioare de vizitare. Acestea sunt executate de o firmă din Cluj-Napoca.

Pe lângă lucrările propriu-zise de reabilitare a monumentui istoric, s-a propus construirea de scări şi platforme de acces, din oțel. Pentru siguranţa deplasării vizitatorilor se pamenjează sistem de parapeţi şi balustrade. Se montează mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi) şi panouri informative.

Se va dezvolta o aplicatie smartphone care să însoțeasca vizitatorii în sit.

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici:

Suprafaţa terenului – 77.741 mp

Aria construită existentă – 1.265 mp

Suprafață ziduri – 322 mp

Înălțime maximă – 17,53 m

Proiectul include și amenajarea Conacului Thorotzkay – Rudnyanszky din Colțești ca punct de informare turistică – centru de informare și spații expoziționale.

AICI, mai multe detalii.

Cetatea Colțești, o istorie de peste 700 de ani

Cetatea Colțești – în maghiară Torockóvár – oferă o priveliște extraordinară cu o deschidere amplă spre Piatra Secuiului și Colții Trascăului. Aceasta a fost construită a fost în 1296 de contele Thoroczkay din Trascău. Destinația a fost cetate locuibilă şi de refugiu.

A fost ridicată pe un deal stâncos, cu două pante abrupte, în urma invaziei tătare (mongole) din anul 1241, când au fost produse pagube însemnate localităţilor Trascău şi Sângiorgiu.

Calcarul, materialul utilizat pentru întreaga construcție a clădirii, a fost ușor de găsit în zonă, toate componentele arhitecturale ale cetății fiind construite pe stâncă.

În anul 1470, cetatea a fost confiscată de regele Matias Corvin şi dată voievodului Transilvaniei. În 1510 a revenit nobililor de Trascău (Thoroczkay), iar în 1514 a fost devastată de ţăranii conduşi de Gheorghe Doja. În 1703, a fost distrusă de către trupele imperiale austriece conduse de generalul Tiege (Lobonţi).

Construcția includea două turnuri legate cu zid fortificat. În partea de nord, turnul-donjon era înalt de 20 de metri și avea cinci niveluri. Altă clădire din cetate era „Palatul”, în partea de sud, cu o curte interioară. Cetatea mai avea o clădire, cu trei încăperi.

Astăzi se mai păstrează o bună parte din zidurile incintei şi cele două turnuri laterale. Cetatea este înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice ale judeţului Alba.

Alte investiții în comuna Rimetea și satul Colțești

Pe lângă reabilitarea cetății și conacului din Colțești, în localitate sunt renovate opt case tradiționale.

Este vorba despre vestitele case albe, ce sunt renovate pentru a fi conservate în forma lor tradițională.

Vezi și VIDEO: „Restaurări de poveste” la Colțești. Case cu arhitectură vernaculară, restaurate și repuse în circuitul comunității

Alte lucrări în derulare sunt la școala din comună și la căminele culturale, pentru reabilitare energetică. Proiecte care vor fi implementate sunt cele pentru extinderea rețelei de apă și canalizare.

foto: Lorincz Helga/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News