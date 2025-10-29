FOTO: Înalți oficiali ai Landului Brandenburg, în vizită de lucru în Alba și Regiunea Centru

Parteneriatul dintre Landul Brandenburg și Regiunea Centru, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, a împlinit 23 de ani, perioadă în care cooperarea dintre cele două regiuni a crescut organic, susținută de punctele comune de interes: economia, cultura și educația. Regiunea Centru este depozitara principală a moștenirii culturale a conviețuirii de sute de ani dintre români și sași, aceasta fiind baza solidă pe care s-a construit colaborarea contemporană.

În prima zi a vizitei, delegația Landului Brandenburg, condusă de Volker-Gerd Westphal – Secretar de Stat în Ministerul de Finanțe și Afaceri Europene al Landului Brandenburg, Reprezentant al Landului Brandenburg în Comitetul Regiunilor Europene a avut întâlniri cu ES Wiebke Oeser, consulul german de la Sibiu, cu Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, vicepreședintă a CDR Centru și membră a Comitetului European al Regiunilor (COR). Județul Sibiu concentrează a treia cea mai mare comunitate de etnici germani din România și cea mai mare din Regiunea Centru, căreia i se adaugă un număr important de cetățeni germani care lucrează la firmele cu capital german sau mixt. Temele de discuție au abordat, firesc, aspecte ale conviețuirii și colaborării pe toate palierele, precum și propuneri pentru dezvoltarea acesteia.

În județul Alba, a doua zi, delegația germană a discutat cu conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, fiind analizate rezultatele celor 23 de ani de parteneriat și impactul cooperării bilaterale asupra dezvoltării Regiunii Centru. În cadrul întâlnirii, Simion Crețu, directorul general al ADR Centru, a prezentat oportunitățile de dezvoltare viitoare a acestui parteneriat unic în România. Partea germană este foarte interesată de aspectele privind dezvoltarea Regiunii Centru și de instrumentele europene și naționale folosite pentru finanțarea unor proiecte comune. Volker-Gerd Westphal a arătat că și autoritățile Landului Brandenburg, ca și ale tuturor landurilor germane, sunt interesate de continuarea utilizării fondurilor de coeziune pentru dezvoltare și susțin, de aceea, menținerea în viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, a unei ponderi importante pentru acestea.

„Discuțiile pe care le-am avut cu partenerii noștri germani au fost un veritabil maraton informațional în cadrul căruia am trecut în revistă rezultatele a mai mult de două decenii de colaborare între cele două regiuni și s-au făcut propuneri pentru continuarea ei la un nou nivel.

Preconizăm semnarea, în anul 2026, a unui nou acord de parteneriat dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg și vom pregăti și alte întâlniri la vârf în cadrul cărora vom detalia propunerile făcute acum. Colaborarea dintre noi este diversă, dar subliniez aici aspectele economice, dat fiind contextul actual.

Săptămâna viitoare o delegație de oameni de afaceri din toate județele Regiunii Centru va efectua o misiune economică în domeniul agro-food. Va fi cea de-a opta misiune economică între regiunile noastre și a doua cu tematică agro-food și pentru inovație în industria alimentară”, a explicat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

În ideea continuării colaborării s-a înscris și întâlnirea pe care delegația Landului Brandenburg a avut-o la Consiliul Județean Alba, accentul discuțiilor conduse de Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, fiind pus pe colaborarea dintre județul Alba și Districtul Prignitz, în cadrul mai larg al parteneriatului dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg.

Programul delegației germane a inclus și vizitarea unor obiective importante din Alba Iulia, Cugir și Sebeș.

La Alba Iulia a fost vizitat Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care are un parteneriat cultural cu Muzeul din Perleberg și Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, monument istoric restaurat cu fonduri europene, unde oaspeții din Brandenburg s-au întâlnit cu primarul Gabriel Pleșa și au admirat o copie-replică a unei rochii de ceremonie a principesei Ecaterina de Brandenburg, a doua soție a principelui Gabriel Bethlen, care a pus palatul albaiulian pe harta mondenă a secolului al XVII – lea.

La Cugir au fost vizitate proiecte finanțate cu fonduri europene și germanii s-au întâlnit cu conducerea Primăriei Cugir, cu primarul Adrian Teban, care este și membru al Comitetului European al Regiunilor. Discuțiile s-au axat aici pe rolul investițiilor germane în dezvoltarea socio-economică a orașului, formarea profesională în sistem dual, după modelul german; investițiile realizate din fonduri europene pentru dezvoltarea socio-economică a unui fost oraș mono-industrial.

În ultima zi, delegația germană a efectuat o vizită privată la Biserica Evanghelică din municipiul Sebeș.

