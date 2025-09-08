FOTO: Încă trei blocuri din Alba Iulia au fost renovate. Lucrările au fost recepționate de primărie. Valoarea investiției

Primăria Alba Iulia a recepționat lucrările de renovare energetică a trei blocuri de pe bulevardul Transilvaniei. Acestea au fost finanțate prin PNRR.

”Am recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a blocurilor 23, 24 și 25 de pe bulevardul Transilvaniei, fiecare dintre acestea având câte două scări.

Grație finanțării PNRR, s-au realizat lucrări de anvergură pentru creșterea eficienței energetice a acestor clădiri, urmărindu-se reducerea consumului de gaze cu efect de seră (şi deci diminuarea efectelor schimbărilor climatice), rezultând diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea și implicit economisirea unor resurse financiare importante de către locatarii acestor blocuri”, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.

Suprafața totală desfășurată, destinată locuirii, a celor trei imobile, este de 6.441 mp, potrivit sursei citate.

Principalele lucrări realizate:

izolarea termică a faţadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm, înlocuirea tâmplăriei existente (ferestre locuințe, uși acces în scară, balcoane) cu tâmplărie cu geam termopan performantă energetic

termoizolarea planșeelor peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de 30 cm

construirea de acoperișuri tip șarpantă și refacerea integrală a sistemelor de colectare a apei pluviale

instalarea pe fiecare bloc a unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat, care alimentează corpurile de iluminat din spațiile comune, acestea fiind înlocuite cu unele performante energetic, cu senzori de prezență

dotarea fiecărui bloc cu câte o stație de încărcare de 22 kWh pentru mașini electrice.

Lucrările au fost realizate de asocierea Transilvania Prest Solution SRL – Atic Studio Arhitectură SRL. Valoarea contractului a fost de de 7.147.918 lei (inclusiv TVA), din care 99,95% (7.144.729 lei) fonduri nerambursabile.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News