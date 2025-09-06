FOTO: Incendiu într-o gospodărie din Cugir. Acționează pompierii cu două autospeciale, alături de SVSU

Un incendiu a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Cugir. Pompierii din Sebeș s-au deplasat pentru a acționa alături de voluntarii de la SVSU Cugir.

Potrivit ISU Alba, flăcările au cuprins două anexe gospodărești, pe strada George Coșbuc.

Pompierii din Sebeș acționează cu o autospecială de stingere și echipaj de prim-ajutor, în cooperare cu SVSU Cugir.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 1.45.

sursă imagini: ISU Alba

