FOTO: Incendiu într-o gospodărie din Cugir. Acționează pompierii cu două autospeciale, alături de SVSU
Un incendiu a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Cugir. Pompierii din Sebeș s-au deplasat pentru a acționa alături de voluntarii de la SVSU Cugir.
Potrivit ISU Alba, flăcările au cuprins două anexe gospodărești, pe strada George Coșbuc.
Pompierii din Sebeș acționează cu o autospecială de stingere și echipaj de prim-ajutor, în cooperare cu SVSU Cugir.
Incendiul a fost semnalat în jurul orei 1.45.
sursă imagini: ISU Alba
