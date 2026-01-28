FOTO: Intervenții pentru prevenirea blocajelor de gheață pe râurile din Alba. Arieșul Mare și Arieșul Mic, vizate

Mai multe intervenții au avut loc în ultimele zile pe râurile din județul Alba, pentru prevenirea blocajelor de gheață pe cursurile de apă.

Angajații Serviciului Formația Baraj Mihoești și ai Serviciului Atelier Mecanic desfășoară în ultimele zile intervenții pe râurile Arieșul Mare și Arieșul Mic, pentru îndepărtarea zăpoarelor (blocaje de gheață) și degajarea arborilor căzuți în albie, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Intervențiile se desfășoară cu mijloace proprii și utilaje specializate, mai exact cu un excavator pe șenile cu braț lung și cu un buldoexcavator.

Zonele vizate sunt:

Râul Arieșul Mare - Rogoz, UAT Albac

Râul Arieșul Mic - Ponorel, UAT Vidra

În zona Poșaga a fost identificat un zăpor, care este monitorizat permanent pentru prevenirea eventualelor blocaje și pentru asigurarea siguranței cursului de apă.

„Personalul Apele Române Mureș - S.G.A. Alba se află permanent în teren, monitorizând evoluția fenomenelor hidrometeorologice și starea cursurilor de apă, pentru gestionarea situațiilor în timp real.

Le mulțumim colegilor noștri, care acționează neobosit, indiferent de condițiile dificile, pentru siguranța comunităților și protecția infrastructurii”, au mai precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Foto: Apele Române Mureș/Facebook

