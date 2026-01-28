Loteria Română: Report de aproape 10 milioane euro la Joker și de 3,7 milioane euro la Loto 6/49, la tragerile din 29 ianuarie

Loteria Română a anunțat report de aproape 10 milioane de euro la Joker și de 3,7 milioane de euro la Loto 6/49, pentru tragerile organizate joi, 29 ianuarie.

Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria Română: Fonduri de câștiguri pentru tragerile din 29 ianuarie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.

Loteria Română: Câștigurile din 25 ianuarie

La tragerile loto de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.

La tragerea Joker de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogalniceanu, județul Constanța.

La tragerea Noroc de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

