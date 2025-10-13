Connect with us

Eveniment

FOTO: La Sebeș, 1.100 de seniori au participat la evenimentul de socializare organizat de municipalitate pentru Ziua Vârstnicului

Publicat

acum O oră

Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, municipalitatea din Sebeș a organizat, în zilele de 6 și 7 octombrie 2025, evenimente de socializare la care au participat nu mai puțin de 1.100 de seniori din Sebeș. Programul artistic pregătit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a inclus o mică expoziție de tablouri cu care au fost întâmpinați sărbătoriții, recitaluri de muzică ușoară și de folclor, toate reunite sub genericul „O crizantemă pentru vârsta a treia”.

Invitata specială a serii a fost Mirabela Dauer, una din cele mai apreciate interprete de muzică ușoară din România, o artistă cu o carieră bogată și un exemplu de longevitate și de implicare în viața publică.

Au susținut, de asemenea, recitaluri: Teodora Neagu Greavu, o artistă care la vârsta senectuții și-a împlinit visul de a înregistra muzică populară culeasă cu drag și înțelepciune din zona Sebeșului, Ancuța Stănuș, acompaniată de Ghiță Albu și Adrian Albu, alături de ansamblul de dansuri populare „Vințana”, iar Adrian Orlea, cunoscutul muzician din Sibiu, ne-a reamintit cele mai frumoase șlagăre românești și internaționale, precum și romanțele atât de îndrăgite de seniori.

Nu a lipsit Fanfara din Petrești, invitată la momentul special al tortului aniversar.

„La Sebeș, organizăm cu mare drag acest eveniment, pentru a ne sărbători seniorii și pentru a le transmite un mesaj de recunoștință din partea comunității locale. Fiecare întâlnire este primită cu mare bucurie și iată că în acest an s-au strâns împreună peste o mie de persoane! Seniorii Sebeșului sunt o sursă de energie și de voie bună!

Pentru mine s-au dovedit a fi buni sfătuitori în a găsi soluțiile potrivite pentru anumite probleme ale orașului. Eu cred că este foarte important să conștientizăm rolul și importanța seniorilor în comunitate, dar și nevoia lor de a beneficia de o viață activă, de a rămâne utili societății. La mulți ani, cu sănătate, dragi seniori ai Sebeșului!” a transmis Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș.

Vă reamintim că Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an în data de 1 octombrie, din 1991. Această dată a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în baza Rezoluției nr. 45/106.

La nivel internațional, se dorește creșterea nivelului de conștientizare și de empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia.

Evenimentul de la Sebeș a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Direcția Generală de Asistență Socială Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Înscrierile s-au efectuat la biblioteca municipală, în baza unor anunțuri publice.

La eveniment au participat bunicii găzduiți de Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș, au fost invitate și cele 72 de cupluri din Sebeș care au fost premiate în acest an pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, seniorii care activează în centrele de zi ale serviciilor sociale locale, membrii Asociației Pensionarilor din Sebeș, alături de toți pensionarii care au ales să răspundă invitației publice care le-a fost adresată.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 minute

VIDEO: Mercedes a inaugurat la Sebeș noua linie de asamblare de motoare pentru GLC full-electric, în prezența premierului Bolojan
Evenimentacum 46 de minute

Cutremur în România, luni dimineața. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Evenimentacum O oră

FOTO: La Sebeș, 1.100 de seniori au participat la evenimentul de socializare organizat de municipalitate pentru Ziua Vârstnicului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună
Administrațieacum 3 zile

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 17 ore

Uber închide serviciul de ride-sharing partajat în România. Pasagerii nu mai pot împărți costurile la cursele în aceeași direcție
Economieacum 4 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Evenimentacum 2 zile

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 zile

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Educațieacum 14 ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 4 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”
Evenimentacum 2 ore

Vaccinul antigripal 2025: unde îl găsești, cine îl primește gratuit. Când este bine să fie făcut pentru ca protecția să fie maximă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Educațieacum 3 zile

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Mai mult din Educatie