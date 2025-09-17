Connect with us

Administrație

FOTO: Lucrări pe mai multe drumuri județene din Alba. Asfaltări de carosabil și modernizări de poduri

Publicat

acum O oră

În această perioadă, se desfășoară lucrări pe mai multe segmente de drumuri județene în Alba. Vicepreședintele Consiliului Județean, Marius Hațegan, a amintit mai multe șantiere.

Potrivit sursei citate, se lucrează pe:

  • DJ la limita cu județul Hunedoara, pe traseul Ceru Băcăinți-Blandiana-Vurpăr-Pâclișa
  • DJ pe traseul Câlnic-Reciu-Gârbova
  • DJ pe traseul Doștat-Șpring
  • DJ pe traseul Unirea II-Războieni.

”Pe primele trei șantiere lucrările constau în plombare carosabil, burdușiri (casete), curățat rigole, tăiat vegetație și realizarea de marcaje axiale și laterale. Pe cel de-al patrulea șantier, echipele de muncitori se ocupă de rigolele carosabile și de accesele în gospodăriile cetățenilor”, a transmis Marius Hațegan.

Trei poduri pe drumurile județene din Alba

Vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan, mai spune că se construiește un podul la Colibi, comuna Ohaba. Urmează să fie inițiată procedura de licitație în vederea execuției. Podul va fi amplasat pe DJ 107 și va traversa Valea Secaș.

”E o construcție cu o lungime de peste 30 de metri care va respecta toate standardele de siguranță și durabilitate”, potrivit sursei citate.

Un alt pod, aflat în fază de proiectare, urmează să fie ridicat la Teleac, comuna Ciugud, peste râul Mureș, pe DJ 107.

”Cu o lungime de aproape 150 de metri, va ușura extrem de mult accesul în zonă și va facilita, evident, și dezvoltarea economică pentru afacerile de aici. E o lucrare care necesită foarte mult efort logistic, însă dau asigurări că lucrările vor fi făcute la cel mai înalt nivel de calitate”, transmite Hațegan.

În fază de proiectare este și podul de la Gârbova, pe DJ 106 F, peste Valea Gârbovei.

”Proiectul este foarte util, inclusiv din punct de vedere al turismului. Zona cuprinde mai multe monumente istorice, printre care „Cetatea Greavilor” construită în anul 1241 si ruinele bazilicii romanice din Gârbova, construcție din secolul al XIII-lea. DJ 106 F are punctul de plecare în DN 7, traversează localitățile Câlnic, Reciu și Gârbova și ajunge la limita cu județul Sibiu”.

foto: Marius Hațegan/Facebook

Ultimele articole pe alba24
