FOTO: Mașini sechestrate de autorități, scoase la licitație. De la autoturisme de 1.500 de euro la bolizi de zeci de mii de euro

Mașini sechestrate de autorități, scoase la licitație de o agenție a Ministerului Justiției. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), agenția Ministerului Justiției care administrează bunurile sechestrate în anchetele penale, scoate la vânzare mai multe mașini în perioada următoare.

Autoturismele sunt evaluate la sume cuprinse între 1.500 și 72.000 de euro.

Mașini de lux, scoase la licitație de ANABI

Skoda Superb, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1896 cmc, putere 85 kw, culoare negru, rulaj estimat 292.146 km, înmatriculat – preț de evaluare – 7.500 lei

Licitația va avea loc la data de 30 septembrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Mercedes-Benz E 220 D Sedan, data primei înmatriculări mai 2016, capacitate cilindrică 1995 cmc, putere 143 kw / 192 cp, culoare negru, rulaj estimat 184.816 km, înmatriculat – preț de evaluare – 93.625 lei

Licitația va avea loc la data de 2 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Mercedes-Benz GLE 350 D 4Matic Coupe, data primei înmatriculări februarie 2017, capacitate cilindrică 3000 cmc, putere 190 kw / 255 cp, culoare gri, rulaj estimat 162.030 km, înmatriculat – preț de evaluare – 145.796 lei

Licitația va avea loc la data de 2 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Mercedes-Benz S 350 Bluetec, anul fabricației 2014, capacitate cilindrică 2987 cmc, putere 190 kw, culoare alb, înmatriculat – preț de evaluare – 90.903 lei

Licitația va avea loc la data de 2 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

BMW X5 xDrive40d, data primei înmatriculări iulie 2015, capacitate cilindrică 2993 cmc, putere 230 kw, culoare alb, rulaj estimat 300.521 km, înmatriculat – preț de evaluare – 42.664,5 lei

Licitația va avea loc la data de 2 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Volkswagen Crafter 2.5 TDI, anul fabricației 2007, capacitate cilindrică 2461 cmc, putere 100 kw / 136 cp, culoare alb, rulaj estimat 336.333 km, înmatriculat – preț de evaluare – 7.464,50 lei

Licitația va avea loc la data de 20 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Mercedes-Benz AMG GT 53 4 MATIC, anul fabricației 2019, capacitate cilindrică 2999 cmc, hybrid (benzină + electric), putere 320 kw, culoare alb, rulaj 52.043 km, înmatriculat – preț de evaluare – 368.390 lei

Licitația va avea loc la data de 29 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Volkswagen Tiguan Allspace, data primei înmatriculări iunie 2018, 1968 cmc, putere 110 kw / 150 cp, diesel, culoare gri, rulaj estimat 125.944 km, înmatriculat – preț de evaluare – 93.876,70 lei

Licitația va avea loc la data de 29 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Volkswagen Passat, data primei înmatriculări 2014, putere 150 cp, benzină, neînmatriculat – preț de evaluare – 26.379,5 lei, fără TVA

Licitația va avea loc la data de 30 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

