FOTO Chilipir de la ANAF: Maserati din 2017, vândut de Fisc la preț de Dacia Logan

Chilipir de la ANAF. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vinde la licitație, la mijlocul lunii octombrie, un autoturism marca Maserati Levante din 2017. Prețul de pornire este de numai 12.250 de euro, plus TVA, în condițiile în care un astfel de model ajunge la o sumă de aproape trei ori mai mare.

Este vorba despre un autoturism marca Maserati Levante Diesel, înmatriculat în județul Ilfov.

Mașina are un motor cu o capacitate cilindrică de 2.987 cmc ce dezvoltă o putere de 202 kW / 271 cp.

Prețul de pornire al licitației este de 62.220 lei, fără TVA.

Autoturismul a mai fost scos la licitație de către ANAF, în luna iulie 2025, la un preț de 124.440 lei, fără TVA.

Potrivit ANAF, licitația va avea loc în data de 14 octombrie, ora 12:00, în sectorul 3 din București, pe strada Lcurețiu Pătrășcanu, nr. 10.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției, sau la numărul de telefon 021.3401600, interior 407.

