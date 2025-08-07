Connect with us

Eveniment

FOTO: Măsurători privind calitatea aerului, la Sebeș. Ce spun reprezentanții Direcției Județene de Mediu Alba

Publicat

acum 13 secunde

Direcția Județeană de Mediului Alba a efectuat noi determinări indicative privind concentrațiile de poluanți din atmosferă în Municipiul Sebeș.

Potrivit reprezentanților instituției, în data de 1 august 2025, în intervalul orar 09:18 – 10:18, analizorul mobil a fost instalat pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr.114 iar în data de 6 august 2025, în intervalul orar 09:15 – 10:15, pe strada Călăraș, nr. 100.

Au fost realizate determinări de scurtă durată și a fost măsurată concentrația următorilor poluanți: formaldehidă, benzen, metanol, monoxid de carbon, amoniac, dioxid de azot și dioxid de sulf.

Valorile concentrațiilor măsurate s-au încadrat în limitele prevăzute de Anexa 3 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/87 – Aer din zonele protejate – Condiții de calitate.

Direcția Județeană de Mediu Alba va continua efectuarea de măsurători privind determinarea calității aerului în Sebeș și în alte localități ale județului.

Etichete:

