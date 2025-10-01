FOTO: Primăria Alba Iulia vrea să concesioneze o clădire din șanțurile Cetății Alba Carolina. Ce se va amenaja

Primăria Alba Iulia vrea să concesioneze, prin licitație publică, o clădire din șanțurile Cetății Alba Carolina. Se dorește închirierea locației, în vederea punerii în valoare. Va fi amenajată ca punct de alimentație publică.

Clădirea se află în șanțurile Cetății, la intrarea de lângă bazinul cu pești și terenurile de tenis, pe Aleea Sfântul Capistrano. În suprafață de 37 de metri pătrați, construcția se află în stare de degradare.

Licitația va porni de la suma de 6,42 euro/mp/lună (238 euro / lună). Concesionarea locației se va face pe 25 de ani, cu posibilitate de prelungire.

Clădirea anexă este propusă pentru demolare. Se va construi un imobil nou, ce va avea ca destinație punct de alimentație publică (de exemplu, cafenea).

Valoarea de inventar a clădirii este 14.200 lei, iar a terenului aferent în cotă de 37/55.623 mp este de 29.344.590 lei.

Descrierea locației

În documentația prezentată de primărie se descrie locația și oportunitatea de amenajare:

Este vorba despre ”o construcție anexă, parazitară, pe Aleea Sf.Capistrano, aflată într-o stare avansată de degradare”. Aceasta ”prezintă interes din partea unor investitori pentru restaurarea și revitalizarea acesteia”.

Fațada sudică a construcției reprezintă zidul adosat cu valoare istorică a Cetății, construit în secolul al XVIII-lea. Acesta prezintă ”3 guri de tragere înguste, care au fost înzidite spre interior odată cu ridicarea construcției cu plan rectangular și regim de înălțime parter, la începutul secolului al XX-lea de către Armata română”. Atunci ”a fost efectuat golul în zidul istoric alungit, care – probabil – a funcționat ca punct de control la intrarea în Cetate de pe Aleea Sf. Capistrano”.

Degradările la nivelul zidului sunt mai accentuate în partea superioară. Este vegetație crescută între rosturi, unele cărămizi sunt desprinse, altele sunt macerate.

”În această fațadă, este vizibilă panta acoperișului construcției contemporane, o imagine în dezacord cu punerea în valoare a zidului istoric al cetății”.

Originea clădirii

Potrivit documentației, ”în perioada revoluției de la 1848-1849, pentru o mai eficientă apărare la un eventual asediu prelungit, elementele defensive ale fortificației au fost legate între ele cu un zid de cărămidă plină, cu grosimi variabile, prevăzut cu guri de tragere la nivelul solului.

Porțiunile vulnerabile unui atac armat desfășurat de către trupele maghiare au fost considerate cele dintre reveline și contragărzi, zone care nu puteau fi apărate cu artileria grea. În urma acestor evenimente, la sfârșitul secolului XIX întregul sistem defensiv și-a pierdut funcționalitatea de apărare.

După încheierea celui de al II-lea război mondial, spre finele anului 1945, trupele sovietice în retragere au fost încartiruite pe acest amplasament pentru o scurtă perioadă de timp.

Probabil că această construcție (anexă) datează din această perioadă și putea avea rolul de cabină de poartă/punct control pentru zona șanțului principal care adăpostea până în anii 90 tehnica de luptă a unităților militare staționate în cetate”.

Modificări în timp ale clădirii

Construcția a fost modificată în timp. A fost turnată o centură de beton. Acoperișul este din țiglă de beton ondulat, fprp sistem de preluare a apelor pluviale. Sunt infiltrații la nivelul zidurilor și vegetație crescută spontan la bază.

La vest, zidul este așezat parțial pe parapet, observându-se un contrafort înglobat în zidărie, în stare avansată de degradare.

Conform studiului istoric și expertizei tenhice efectuate, construcția nu dispune de elemente valoroase din punct de vedere arhitectural, istoric, urbanistic. Excepție este zidul încastrat pe latura sudică, parte din sistemul defensiv al Cetății.

Propunerea de restaurare a locației

Se propune demolarea clădirii-anexă și restaurarea/ punerea în valoare a zidului istoric aferent Cetății.

În locul clădirii vechi se va construi un imobil nou, ”care să adopte un limbaj arhitectural modern, adecvat funcțiunii (punct de alimentație publică)”.

Zidul va fi păstrat ca parte ca noii clădiri.

sursă imagini: documentație Primăria Alba Iulia

