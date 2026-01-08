FOTO: O nouă subunitate de pompieri va fi construită în curând în Alba. Unde va fi amplasată și cum va arăta

O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba. Inspectoraul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba vrea să construiască o nouă subunitate de pompieri. Aceasta urmeză să fie amplasată în localitatea Jidvei și va fi alcătuită dintr-un garaj cu trei boxe pentru autospeciale și un pavilion administrativ.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba a lansat pe 7 ianuarie, în platforma SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Subunitate de Pompieri Jidvei în cadrul ISU Alba”.

Valoarea totală estimată a investiției este de 3.870.446,85 de lei, fără TVA. Proiectul este finanțat prin PDD - Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Proiectul vizează construirea unei subunități de pompieri, pe un teren în suprafață totală de 3.771 mp, aflat la marginea localității Jidvei.

Subunitatea de pompieri va fi compusă dintr-un garaj din elemente de construcție ușoară pentru adăpostirea autospecialelor cu trei boxe și un pavilion administrativ, cele două clădiri fiind alipite.

Garajul va avea un regim de înălțime Parter înalt, cu o suprafață construită de 241 mp și o înălțime liberă minimă de 4,5 m, cu trei boxe, fiind proiectat pentru adăpostirea autospecialelor.

Clădirea administrativă va avea regimul de înălțime P+1, cu o suprafață construită de 175 mp și o suprafață desfășurată de 350 mp.

Pavilionul administrativ va avea următoarele funcțiuni:

La parter: spații administrative, spații de depozitare, grupuri sanitare, spații tehnice, sală de instruire și circulații

La etaj: camere de odihnă (dimensionate pentru patru ocupanți), cu grupuri sanitare, depozitări și spații de preparare și servire a mesei

Clădirea urmează să fie dotată cu mobilier, echipament IT, cazarmament, aparatură electrocasnică, audio-tv, obiecte de inventar de uz gospodăresc, obiecte de inventar destinate procesului de instruire, recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, etc, astfel încât să fie asigurată funcționarea.

De asemenea, urmează să fie realizată o platformă carosabilă și un pilonet pentru telecomunicații.

Noua subunitate de pompieri va fi împrejmuită cu un gard din plasă bordurată.

Accesul este prevăzut cu poartă metalică pietonală și poartă auto cu deschidere culisantă. Având în vedere fluxul continuu al misiunilor, se va monta o barieră automată.

