FOTO: Percheziții în Alba și Hunedoara, cu polițiști din Spania. Au cautat motociclete enduro, furate. Doi bărbați, reținuți

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Alba, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut de polițiștii din Deva, în urma unor percheziții de amploare realizate în Alba și județul vecin Hunedoara. 

În data de 19 noiembrie, trupele speciale au pus în aplicare 26 de mandate de percheziții pe raza celor două județe, într-un dosar internațional.

Mai exact anchetatorii din România, au căutat șapte motociclete de tipul enduro. Polițiștii au audiat peste 30 de persoane și au depistat șapte motociclete tip enduro, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, despre care s-a stabilit că ar fi fost sustrase de pe teritoriul Spaniei.

După percheziții, polițiștii au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 37 de ani din municipiul Deva și un bărbat de 35 de ani din municipiul Alba Iulia, ambii cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de tăinuire.

Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Hunedoara.

Pe parcursul zilei de 20 noiembrie cei doi vor ajunge în fața magistrațișor din Deva cu propunerea de arestare preventivă.

Acțiunea polițiștilor hunedoreni a fost desfășurată în colaborare cu polițiști de pe teritoriul Spaniei, respectiv din cadrul Comisariatul General al Politiei Judiciare, Brigada Centrală de Crimă Organizată, Serviciul de Trafic Ilicit de Vehicule din cadrul Poliției Nationale din Spania și Biroul Atașatului de Interne de la Ambasada Spaniei în București.

