FOTO: Percheziții la Câmpeni. Polițiștii au confiscat peste 200 kilograme de articole pirotehnice. Doi bărbați cu dosar penal

Percheziții la Câmpeni. Polițiștii au confiscat peste 200 de kilograme de articole pirotehnice, în urma a cinci percheziții care au avut loc în județul Alba. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

Potrivit IPJ Alba, luni, 29 decembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și cei din cadrul Poliției Orașului Câmpeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, au efectuat cinci percheziții, în orașul Câmpeni.

Acțiunile au fost derulate la domiciliile unor bărbați, în vârstă de 53, respectiv 24 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit aproximativ 250 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile F2, F3 și F4.

Toate articolele pirotehnice au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infractiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

foto: IPJ Alba

