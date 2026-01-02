FOTO: Persoană în vârstă din Apuseni, coborâtă în siguranță la ambulanță, dintr-o zonă izolată, cu sprijinul salvamontiștilor

O persoană în vârstă a fost coborâtă în siguranță, sâmbătă, dintr-o zonă izolată din Arieșeni cu sprijinul salvamontiștilor.

Aceasta a avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, după ce a suferit o problemă medicală într-o zonă izolată și greu accesibilă de pe Valea Cobleșului, în comuna Arieșeni.

Echipajul Salvamont Arieșeni–Vârtop a intervenit în sprijinul ambulanței cu medic a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cîmpeni, deoarece accesul autosanitarei până la victimă nu era posibil.

Salvatorii montani au reușit să o transporte în siguranță pacientul, care ulterior a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri de specialitate.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente.

Reamintim că zona Munților Apuseni se află sub avertizare de Cod Portocaliu de viscol și ninsoare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News