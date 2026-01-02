Câmpeni
FOTO: Persoană în vârstă din Apuseni, coborâtă în siguranță la ambulanță, dintr-o zonă izolată, cu sprijinul salvamontiștilor
O persoană în vârstă a fost coborâtă în siguranță, sâmbătă, dintr-o zonă izolată din Arieșeni cu sprijinul salvamontiștilor.
Aceasta a avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, după ce a suferit o problemă medicală într-o zonă izolată și greu accesibilă de pe Valea Cobleșului, în comuna Arieșeni.
Echipajul Salvamont Arieșeni–Vârtop a intervenit în sprijinul ambulanței cu medic a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cîmpeni, deoarece accesul autosanitarei până la victimă nu era posibil.
Salvatorii montani au reușit să o transporte în siguranță pacientul, care ulterior a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri de specialitate.
Intervenția s-a desfășurat fără incidente.
Reamintim că zona Munților Apuseni se află sub avertizare de Cod Portocaliu de viscol și ninsoare.
