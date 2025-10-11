Connect with us

FOTO: Polițiștii din Alba au ieșit la prins vitezomani pe drumul dintre Abrud și Câmpeni. Câte amenzi și permise au reținut

Polițiștii din Alba au acționat vineri 10 octombrie, pe DN74A (drumul care face legătura între Abrud și Câmpeni) și DN 75, pentru a prinde șoferii care apasă prea tare pedala de accelerație. 

Rezultatele acțiunii au fost comunicate de reprezentanții IPJ Alba, sâmbătă, 11 octombrie. În urma acțiunii au fost reținute două permise, un certificat a fost retras,  și zeci de amenzi au fost date.

Din câte se pare, un șofer a fost prins de radar în timp ce conducea cu peste 110 kilometri la oră.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 13.00, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe DN 74A – DN 75.

Au fost constatate 78 de abateri de natură contravențională, dintre care 64 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 14 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 14.157 de lei.

Au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

