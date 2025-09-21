FOTO: Pompierii din Alba au participat la campania de ecologizare națională, în mai multe localități din județ

Pompierii din Alba au participat activ la campania de ecologizare națională, în mai multe localități din județ.

Activități de ecologizare s-au desfășurat la Alba Iulia, Aiud și Câmpeni.

”Ca în fiecare an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a participat activ la campania de ecologizare națională Let’s do it, Romania!

Alături de un număr impresionant de voluntari, în special tineri, am desfășurat in cursul zilei de ieri acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor în mai multe zone ale județului.

Această inițiativă subliniază importanța colaborării dintre instituții și comunitate în vederea protejării mediului înconjurător”, transmite ISU Alba.

foto: ISU Alba

