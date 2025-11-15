Connect with us

Târguri de Crăciun 2025: unde sunt organizate cele mai cunoscute evenimente de sărbători, în România. PROGRAM

Târguri de Crăciun 2025. Marile orașe din România intră în atmosfera sărbătorilor odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun.

Printre cele mai cunoscute târguri din țară se numără cele din Craiova, Sibiu, Cluj, Timișoara, Alba Iulia, Oradea,  Brașov, dar și București.

Târgurile de Crăciun din Alba Iulia

Alba Iulia va avea două târguri de Crăciun anul acesta. Unul va fi în Șanțurile Cetății, organizat și administrat de o firmă privată.  În Parcul de Crăciun vor fi amenajate puncte de gastronomie, va fi amplasat patinoar, brad de Crăciun și iluminat festiv. Locația este Piața Visconti, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

Parcul de Crăciun va funcționa în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026 (51 de zile). AICI, mai multe detalii.

Celălalt eveniment va fi în curtea Palatului Principilor. Acesta va fi deschis de vineri, 5 decembrie 2025 și până duminică, 11 ianuarie 2026. Vor fi căsuțe cu produse locale, delicii culinare, suveniruri.

Târgul de Crăciun din Craiova

sursa Facebook Primaria Municipiului Craiova

 

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis de vineri, 14 noiembrie. Va funcționa până duminică, 4 ianuarie 2026.


Potrivit organizatorilor, tema târgului din acest an este „Spărgătorul de nuci”.

Printre principalele atracții din acest an se numără sania zburătoare a lui Moș Crăciun în Piața Mihai Viteazul și zăpada artificială.

O atracție deosebită este  „Satul lui Moș Crăciun”, amplasat în Piața William Shakespeare. Aici, cei mici îl vor putea vizita pe Moș Crăciun într-o casă decorată de aproape șase metri înălțime, dotată cu un ceas de poveste și iluminată festiv.

Bradul-scenă din Piața Frații Buzești va găzdui concerte și spectacole zilnice, iar cel din Piața Mihai Viteazul, decorat ca un magazin de jucării, va fi un punct de atracție pentru turiști și iubitorii de fotografii.

Târgul de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu este deschis de vineri, 14 noiembrie până în 4 ianuarie 2026. Ediţia din acest an este construită pe o notă de autenticitate, în care tradiţia şi identitatea locală „prind lumină”.


Evenimentul ransformă Piața Mare într-o adevărată scenă de poveste, notează Mediafax.

Seara, luminile și colindele oferă un spectacol feeric, iar zăpada care cade adesea peste Sibiu completează perfect tabloul de iarnă.

Vizitatorii se pot bucura de produse artizanale, preparate locale și un patinoar, unde pot patina în timp ce ascultă concerte de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Brașov

târg de crăciun, brașov

Sursă foto: Facebook/Primăria Municipiului Brașov

Târgul de Crăciun din Braşov revine și în acest an cu o nouă ediție, desfășurată între 30 noiembrie 2025 și 11 ianuarie 2026.

Potrivit Primăriei Brașov, principalele noutăți din acest an sunt bradul din Piața Sfatului, monumentele istorice și Aleea de Sub Tâmpa, toate împodobite după un nou concept.

Centrul istoric va avea mai multe puncte de atracție: Piața Sfatului, care va găzdui Târgul de Crăciun și evenimentele de pe scena și ecranele montate acolo, Piața Sf. Ioan, zona din fața Rectoratului și Aleea de sub Tâmpa – un spațiu adecvat pentru momentele instagramabile, datorită numeroaselor figurine de mari dimensiuni ce vor fi amplasate aici.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

Târgul de Crăciun din Piața Unirii din Cluj-Napoca se deschide vineri, 21 noiembrie. Principalele atracții sunt: Căsuța lui Moș Crăciun, Roata Panoramică, Carusel, Sanie VR.

Ultima zi în care iubitorii de Crăciun se pot bucura de magia târgului din Cluj-Napoca este 1 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Timișoara

târg de Crăciun, Timișoara

Sursă foto: Facebook/Primăria Municipiului Timișoara

Acesta va fi deschis în perioada 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026. Printre principalele atracții ale târgului se numără trenulețul, roata panoramică și patinoarul.

Târgul de Crăciun din Oradea

oradea crăciun, târg

Sursă foto: Facebook/Primăria Oradea

Oradea aduce spiritul de sărbătoare în data de 28 noiembrie în Piața Unirii și Piața Ferdinand. Târgul va fi deschis până pe 26 decembrie.

Târgul de Crăciun din Oradea a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai îndrăgite din România.

Amenajat în Piața Unirii, printre clădirile Art Nouveau luminate și decorate cu proiecții tematice, târgul oferă o atmosferă de basm în inima orașului.

Târgul de Crăciun din București 2025

Piața Constituției din București devine tărâm de poveste în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025.

Va fi iluminată de mii de beculețe și dominată de un brad uriaș.

Atmosfera este completată de spectacole de colinde, concerte de weekend și de un brad uriaș de 30 de metri, decorat cu mii de luminițe.

Târgul este cel mai mare din România, organizat de Primăria Capitalei, iar intrarea este liberă.

Programul de vizitare este între 12:00 și 22:00 în timpul săptămânii și 10:00 – 22:00 în weekend.

