Când se deschide Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia, cu patinoar, brad, carusel și gastronomie europeană. Noutăți

La Alba Iulia va fi organizat Parcul de Crăciun, după modelul celui de anul trecut, însă sunt unele modificări din punct de vedere logistic. Vor fi amenajate puncte de gastronomie, va fi amplasat patinoar, brad de Crăciun și iluminat festiv. Locația este Piața Visconti, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

Parcul de Crăciun va fi organizat la Alba Iulia în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026 (51 de zile). Se propune specific gastronomic și comercial propriu târgurilor de Crăciun europene.

Potrivit proiectului prezentat de primărie, întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un singur agent economic. Acesta se obligă să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci ș.a.).

Zona de atracții și divertisment în „Parcul de Crăciun” va include un patinoar în suprafață de 450 mp (15 x 30 m) și un carusel în suprafață de 150 mp (10 x 15 m). Agentul economic va suporta taxa de utilizare temporară a domeniului public de 0,1 lei/mp/zi și cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare.

Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia. Reguli de organizare

Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxa de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare.

Comerciantul va răspunde pentru activitatea desfășurată și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, dar și de calificarea personalului folosit.

Va mai fi direct responsabil împotriva oricărui risc de accident în ceea ce privește propriul personal și propriul material în cadrul derulării evenimentului, dar și al publicului participant pentru care înțeleg pe riscul propriu să încheie sau nu o asigurare de responsabilitate civilă.

Acesta va fi obligat să respecte toate măsurile de siguranță și protecție sanitară și de pază împotriva incendiilor, dar și cele de igienă și de sănătate a populației.

Municipiul Alba Iulia va asigura iluminatul festiv precum și amplasarea unui pom de Crăciun cu decorațiuni specifice. Consumul de energie electrică aferent iluminatului festiv va fi suportat de către administrația publică locală.

Centrul Cultural Palatul Principilor va asigura, prin parteneriate proprii, înlesnirea de reprezentații artistice ale instituțiilor de învățământ vocațional din Alba Iulia, operatori culturali locali, alte instituții culturale locale și organizații nonguvernamentale implicate în viața culturală.

Operatorul economic ce va asigura funcționarea „Parcului de Crăciun” va asigura contractarea și remunerarea activității artistice pe durata întregii perioade stabilite pentru funcționare.

Municipiul Alba Iulia va amplasa o structură tip scenă pentru prezentarea spectacolelor.

Operatorul economic ce va asigura funcționarea „Parcului de Crăciun” va asigura luminile și instalația de sunet pentru prezentarea spectacolelor.

Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia. Cum a fost aleasă locația și formatul

Reprezentanții primăriei consideră că amplasamentul este reprezentativ și îmbină vizibilitatea turistică, accesibilitatea și infrastructura adecvată pentru desfășurarea activităților comerciale, culturale și recreative.

”Alegerea acestei zone răspunde atât nevoii de continuitate și coerență urbană, cât și cerințelor practice privind suprapunerea evenimentului cu activitățile dedicate Zilei Naționale a României, permițând totodată un interval optim de desfășurare a activităților de iarnă, în condiții logistice și de siguranță corespunzătoare.

Perioada propusă asigură o durată suficientă pentru derularea evenimentului și este corelată cu vacanțele școlare și perioadele de posibil acces turistic, sporind astfel atractivitatea și gradul de participare al locuitorilor, vizitatorilor și operatorilor economici”, potrivit sursei citate.

Restricții de buget

Comparativ cu anul anterior, Centrul Cultural Palatul Principilor nu poate aloca credite bugetare suplimentare pentru activități de spectacol, respectiv nu poate finanța închirierea de echipamente sau plata prestațiilor artistice. În acest context, instituția va acționa prin mecanisme de parteneriat și colaborare, implicând operatori culturali locali, instituții de învățământ vocațional și alte entități publice, în vederea completării atractivității cu un program artistic comunitar, bazat pe resurse locale și participare civică, se mai arată în proiectul primăriei.

Amenajarea „Parcului de Crăciun” reprezintă, în aceste condiții, nu doar o continuare a unei tradiții locale, ci și o formă de valorizare a spațiului public și de stimulare a vieții sociale și economice. Evenimentul va oferi locuitorilor și turiștilor o experiență autentică a sărbătorilor de iarnă, printr-o combinație de activități recreative, gastronomie și spectacole dedicate tuturor categoriilor de public.

”În anul 2024, evenimentul a fost reorganizat sub forma unui concept nou, inspirat de modelul târgurilor de Crăciun din burgurile germane, în urma consultărilor dintre executivul municipiului și reprezentanți ai mediului de afaceri local, în special din domeniile turismului și serviciilor.

Scopul acestei transformări a fost aducerea unui suflu nou și a unei imagini unitare evenimentului, printr-o abordare modernă, coerentă și integrată, care să valorifice potențialul turistic și economic al orașului.

Având în vedere că o singură ediție nu poate oferi o imagine completă asupra gradului de reușită a noului format, se consideră oportună continuarea și consolidarea acestui tip de organizare și în anul 2025, menținând principiile care s-au dovedit eficiente”, motivează reprezentanții primăriei.

