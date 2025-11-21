FOTO: Primăria Alba Iulia a renunțat să mai planteze „joarde”. Cum arată copacii plantați pe B-dul Revoluției

După ce Primăria Alba Iulia a primit mai multe reclamații cu privire la dimensiunile arborilor plantați în municipiu, reprezentanții administrației locale au comandat copaci cu o circumferință mai mare.

Potrivit reprezentanților administrației locale, în această perioadă vor fi plantați în municipiu circa 200 de arbori.

Acțiuni de plantare a noilor arbori au avut loc pe B-dul Revoluției 1989 și în parcarea din spatele Tribunalului Alba.

„Pentru ca anii trecuti am primit mai multe reclamatii cu privire la dimensiunile copacilor, multa lume spunand ca sunt plantate <joarde>, anul acesta au fost comandati arbori cu circumferinta mai mare de 20 cm”, a scris directorul executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia, Claudiu Nemeș, pe Facebook.

