FOTO: Razie la Cugir. Polițiștii și jandarmii au verificat persoane, firme și săli de jocuri de noroc. Ce au descoperit

Publicat

acum 2 ore

Razie la Cugir. Polițiștii au verificat persoane, firme și săli de jocuri de noroc. Au fost aplicate amenzi de peste 18.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2025, polițiștii din Cugir, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate 104 verificări de persoane, 11 verificări de societăți comerciale și 3 săli de jocuri de noroc, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 13 abateri de natură contravențională  Cinci abaeri au fost la normele legale privind circulația pe drumurile publice și alte cinci la Legea 61/1991 și 3 la OUG 28/1999.

Amenzile aplicate au fost în valoare totală de 18.200 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și de cel al specialiștilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

