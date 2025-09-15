FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania

O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi la Grand Prix Romania, etapa de șah rapid de la Craiova, locul 1 la categoria de rating 2450.

Sportivul CSM Unirea Alba Iulia a reușit un parcurs foarte bun: 6 victorii, 3 remize și o înfrângere. Acesta a reușit să îl învingă pe marele maestru croat Leon Livaic și să remizeze împotriva marelui maestru Liviu-Dieter Nisipeanu, fost campion european. Singurul adversar care a reușit sa îl devanseze pe Mihnea este marele maestru grec Athanasios Mastrovasilis.

Podiumul la categoria de rating 2450 a fost completat de maestrul internațional Jovan Radlovacki (Serbia), respectiv marele maestru Lucian-Miron Costin. Competiția desfășurată weekendul acesta a reunit la start aproape 300 de jucători din 14 țări.

Urmează o lună aglomerată din punct de vedere competițional pentru Mihnea. Acesta va participa la o competiție de șah-dezlegări la Pitești, iar apoi la Campionatul Național pe Echipe – Divizia A, la Eforie Nord.

