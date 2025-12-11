Connect with us

FOTO: Secretarii primăriilor din Alba, sesiune de instruire la sediul Prefecturii. Care au fost temele abordate

Publicat

acum 1 minut

La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc joi o sesiune de instruire dedicată secretarilor celor 78 de unități administrativ-teritoriale din județ, cu participarea unor primari, organizați în trei serii. Sesiunea de instruire a fost condusă de către prefectul Nicolae Albu. 

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea modului de completare și transmitere a anexelor prevăzute de art. III din OUG nr. 38/2025, respectiv a situațiilor centralizate privind cererile formulate în temeiul legislației fondului funciar – cereri de constituire, reconstituire, soluționare, precum și registrele speciale aferente, conform documentațiilor distribuite în cadrul ședinței.

La discuții au participat subprefecții Andrei Vincze și Sandu Heler, secretarul general Nelu Fleșer, șeful Serviciului Juridic, Ovidiu Cazacu, șeful Serviciului Monitorizare, Indira Câmpean, specialiști ai instituției și reprezentantul Direcției Județene de Mediu. Au fost clarificate obligațiile UAT-urilor privind transmiterea raportării inițiale, până la împlinirea termenului de 4 februarie 2026, precum și procedura de actualizare trimestrială a datelor, în conformitate cu instrucțiunile prezentate.

Totodată, au fost abordate aspecte privind actualizarea Registrului Agricol Național (RAN) și a Registrului Electronic Național de Nomenclatură Stradală (RENNS), având în vedere importanța menținerii acestor evidențe la zi pentru corecta derulare a procedurilor administrative.

Prefectul Nicolae Albu a evidențiat importanța unei colaborări eficiente între autoritățile locale și Instituția Prefectului, având în vedere volumul și complexitatea lucrărilor necesare pentru actualizarea situațiilor privind cererile de restituire, ilustrate în materialele puse la dispoziție participanților. Totodată, a transmis că instituția va continua să ofere îndrumare pentru ca întocmirea anexelor și raportarea situațiilor să se realizeze corect și în termenele legale.

De asemenea, a fost discutată tema propunerilor de noi arii naturale protejate, incluse în jaloanele PNRR. Primăriilor li s-a solicitat să transmită până la data de 20 decembrie punctul de vedere privind suprafețele propuse pe raza fiecărei localități, pentru finalizarea procesului de consultare.

Instituția Prefectului – Județul Alba va continua activitatea de monitorizare și îndrumare pentru a asigura aplicarea unitară a legislației și derularea în bune condiții a procedurilor privind fondul funciar.

