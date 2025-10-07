Connect with us

FOTO: Sesiunea de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”, ediția a XVII-a, la Sebeș

Vineri, 3 octombrie 2025, la Sebeș, s-a desfășurat cea de-a XVII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”.

Manifestarea a fost organizată de Muzeul Municipal „Ioan Raica” și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, în parteneriat cu Primăria municipiului Sebeș, și s-a bucurat de participarea a 45 de specialiști: muzeografi, cercetători, doctoranzi și cadre didactice din România și din străinătate.

În cadrul deschiderii oficiale, care a avut loc în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, au fost lansate două publicații: „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, nr. 16/2024, prezentată de conf. univ. dr. Călin Anghel, și volumul „Amintiri” de Avram Mihai, ediție îngrijită de Anca Băltan, publicată în 2024 la Editura Actual din Cluj-Napoca.

Lucrarea este una de memorialistică, reunind patru caiete cu amintiri ale autorului originar din Lancrăm (născut în 1897), în care sunt relatate întâmplări, dar și evenimente semnificative, din perioada copilăriei și tinereții petrecute la Sebeș, până în anul 1921.

Prin evocările editoarei Anca Băltan, nepoata autorului, și ale conf. univ. dr. Radu Mârza, au fost reconstituite fragmente relevante atât din biografia lui Avram Mihai – care, de foarte tânăr, a fost nevoit să muncească, fiind pe rând ajutor de pantofar, calfă de cojocar, laborant la un farmacist sas și poștaș –, cât și din atmosfera Lancrămului și Sebeșului de la începutul secolului XX.

În continuarea programului, începând cu ora 11:00, participanții au avut oportunitatea de a vizita Muzeul Municipal „Ioan Raica”, care, în vara acestui an, a beneficiat de lucrări de reamenajare atât la exterior, cât și la interior.

De la ora 12:30 au avut loc lucrările celor patru secțiuni ale sesiunii: „Arheologie”, „Patrimoniu”, „Istorie medievală și modernă” și „Istorie modernă și contemporană”. Primele două s-au desfășurat în sălile de conferințe ale Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, secțiunea a treia în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, iar cea de-a patra în Turnul Semirotund al fortificației medievale a orașului.

Participanții au prezentat colegilor și publicului rezultatele recente ale cercetărilor întreprinse în domeniile lor de activitate.

Evenimentul s-a încheiat la ora 18:00, organizatorii adresând mulțumiri tuturor participanților care au ales să fie prezenți și la ediția din acest an, alături de colegii lor de la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș.

 

 

