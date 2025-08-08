Actualitate
FOTO: SPAP Sebeș, lucrări de reabilitare și pietruire a drumurilor neasfaltate din Sebeș și Petrești
Pe parcursul lunii august, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș efectuează lucrări de reprofilare și completare cu piatră concasată a drumurilor neasfaltate din municipiului Sebeș și Petrești.
Potrivit reprezentanților administrației locale, reabilitarea drumurilor se face de către personalul serviciului public, cu utilajele din dotare – cilindru compactor și autogreder.
