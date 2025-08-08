FOTO: SPAP Sebeș, lucrări de reabilitare și pietruire a drumurilor neasfaltate din Sebeș și Petrești

Pe parcursul lunii august, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș efectuează lucrări de reprofilare și completare cu piatră concasată a drumurilor neasfaltate din municipiului Sebeș și Petrești.

Potrivit reprezentanților administrației locale, reabilitarea drumurilor se face de către personalul serviciului public, cu utilajele din dotare – cilindru compactor și autogreder.

