FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni

Imagini greu de privit, mizerie cât cuprinde, paturi murdare: asta a găsit activitsta Georgiana Pascu, într-o vizită inopinată, la secția de psihiatrie a spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. De asemenea într-o scrisoare trimisă ministrului Sănătății, acesta detaliază cum în ultimii ani au murit 25 de pacienți în doi ani, cum au sesizări legate de pacienți lăsați în frig sau cum sunt ținuți dezbrăcați pe saloane.

Este vorba despre o vizită făcută alături de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU. Mai exact un consiliu autonom care face vizite în centrele de bătrâni, în orfelintate și unități medicale de stat în care se tratează afecțiunile mintale.

Deși raportul nu a fost făcut încă public de consiliu, Georgiana Pascu a publicat pe pagina sa personală de Facebook, câteva poze și probleme pe care le-au descoperit în timpul vizitei.

În unitatea medicală stau închiși 261 de pacienți.

Probleme grave în ultimii doi ani în unitatea medicală

Într-o scrisoare deschisă trimisă ministrului Sănătății, Georgiana Pascu, a detaliat ce se întâmplă în unitatea medicală și cum sunt tratați pacienții. Redăm mai jos scrisoare trimisă către ministrul Sănătății.

Mizerie extremă, supraaglomerare și nicio șansă la psihiatrie comunitară

Acestea au fost semnalate deja în 2023 de către CRJ într-un raport extins, pus la dispoziția ministerului. Vineri, în jurul prânzului, două funcționare ale DSP Mureș venite la solicitarea CM s-au arătat deranjate de problemele semnalate în condițiile în care au mai răspuns și în 2023: „dar, dacă ministerul permite funcționarea așa în continuare, care e problema?”.

Le-am rugat să privească în saloanele care nu se mai sfârșeau, cu paturi lipite, murdare, cu miros greu de urină, fecale și sânge. Le-am întrebat dacă ele ar vrea să fie internate acolo.

Răspunsul, rostit cu cuvântul: „Doamne ferește, cum să vrem așa ceva!”. Ministerul susține această ordine?

Decese din neglijență gravă a personalului și conducerii spitalului

Aproape toți pacienții au murit de bronhopneumonie, enterocolită, asfixie mecanică cu bol alimentar. Vorbim de 25 de pacienți care au decedat acolo în mai puțin de 2 ani. În 2004 sesizam CEDO pentru 17 decese la Spitalul Poiana Mare, speță pentru care statul român a fost condamnat în 2014. Nu este mai bine acum. Este mai rău.

Moartea domnului A.M.

Domnul A.M. a fost internat cu episod depresiv, în urma unei chestiuni familiale care l-a putut lovi pe oricare dintre noi. Timp de 21 de zile a plâns și s-a plâns și a cerut externarea, spunând tuturor că îl vor omorî acolo.

În dimineața zilei de 9 august a cerut micul dejun și apoi s-a spânzurat de o tuia chiar în curtea spitalului, chiar la intare, cu puțin înainte de ora 09.00.

Un alt pacient mi-a povestit: în prezența unui medic, el nu mai dădea țigări și, cu alții după ce l-a găsit, l-a desfăcut sârma și a încercat să îl viziteze la terapie intensivă. Din spusele personalului, pacientul care a intervenit a fost închis în izolator și pedepsit. Nu l-am mai găsit, între timp a fost externat. În registrul special nu există nicio mențiune în acest sens.

Contentionare fizică și izolare: realitatea contrazice declarațiile conducerii

Personalul medical și conducerea ne-au spus că, în ciuda secțiilor supraaglomerate, fără personal suficient, fără formare și fără activități de terapie conform legii, nu ar mai fi existat cazuri de contentionare fizică de luni de zile, iar de izolare, cu atât mai puțin.

În realitate, în afara celor două contentionări fizice din luna septembrie, pe imaginile video se observă pacienți sedați și imobilizați. În spațiul de vizionare se vede cum un pacient este tras și contentionat într-un salon. Deși sistemul CCTV suprinde doar o zonă mică din sala de mese, se vede clar interiorul încăperii, realizat în afara cadrului legal.

În dimineața zilei de vineri am găsit o femeie într-o încăpere mică, fără papuci. În mijlocul încăperii era o gaură de scurgere, descoperită, care părea a fi folosită pentru nevoi fiziologice. Femeia era desculță, însoțită pe pardoseala de ciment.

Ușa avea un mic orificiu cât o palmă, prin care putea fi observată pacienta, și era blocată cu patul din imediata apropiere. Sâmbătă seara pacienta nu mai era acolo și angajații au spus că nu stă nimeni niciodată acolo.

Pacienți dezbrăcați, lăsați în frig

Pe imaginile înregistrate se văd pacienți dezbrăcați, lăsați în frig, așteptând în văzul tuturor, cu angajați de față, complet goi, în picioare. Hainele veneau abia după mult timp pentru a fi îmbrăcați.

Lipsa produselor de igienă și umilința la care sunt supuși pacienții

Nu am văzut prosoape, săpun sau hârtie igienică pe saloane. Informările mi-au arătat, jos, în subsol, toate aceste obiecte de igienă sanitară și mi-au explicat că fiecare pacient care are nevoie vine și cere o bucată de hârtie și o primește. Eu însă am văzut zeci de oameni intrând și ieșind din baie, fără să văd pe cineva care să facă acest gest de o umilință greu de descris.

Violență fizică asupra pacienților și lipsă de raportare

Am văzut un pacient tras, trântit la pământ de pe o bancă din sala de mese, lovit cu picioarele și târât într-un salon unde camerele CCTV nu bat. Nu știu dacă erau pacienți sau angajați. L-am căutat ulterior și am găsit un pacient asistent, cu arcada spartă, lovit de un calorifer, despre care, cu o ironie, mi s-a spus: „s-a lovit de calorifer”. Nu există nicio mențiune în registrul de incidente, deși pacientul fusese dus la Urgență pentru investigație.

Hrană

Hrana este adusă cu cărucioare din clădirea în care funcționează bucătăria. Nu există gustări între mese.

Terase reci și murdare pentru fumat

Există terase reci, murdare, pe care se aruncă apă cu găleata pentru a se curăța în timpul vizitei. Acolo stau pacienții și fumează. Pe imagini se văd însă angajați fumând în interior.

Absenta medicilor din viața reală a secțiilor și reacția personalului

Nu am văzut pe niciuna dintre înregistrări medici alături de pacienți. În plus, duminică, zeci de angajați supărați de prezența noastră a mea și a reprezentanților Consiliului Județean s-au adunat în curtea interioară într-un protest organizat, încercând blocarea ieșirii, pe motiv că le ”nu plac vizitele de monitorizare din partea organizațiilor” și că acestea „distrug imaginea autorităților autonome în domeniul drepturilor omului”.

Au declarat că au fost deja controlați de DSP și că „totul este bine” și au amenințat că nu vor mai intra la muncă din cauza acestei vizite.

Privare de libertate arbitrară în lipsa hotărârii judecătorești

Ușile de acces în secțiile pentru cronici, în care sunt amplasate saloanele celor 240 de pacienți, sunt încuiate tot timpul. Am întâlnit pacienți care spuneau că vor să plece sau într-un alt centru.

Unii dintre angajați răspundeau: „nu ai cum să pleci, vei sta cu mine până la sfârșit de viață” (secția femei). Conducerea a recunoscut însă că Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Mureș nu au soluționat problema acestor pacienți. Nu au existat demersuri ca să reiasă că au intervenit măsuri în acest sens.

Conducerea spitalului argumentează că pacienții stau acolo de 10, 20, 30 și chiar 60 de ani. Sunt oameni care au venit la 15 ani și nu au mai plecat niciodată din acest spital.

Ce a spus Georgiana Pascu

”Situația de la Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni este teribil de gravă și oamenii de acolo au nevoie de susținerea tuturor. Exact în urma cu 2 ani un raport CRJ era pe masa tuturor dar au răspuns că vor rezolva și acolo am rămas.

Între timp alți 25 de pacienți au murit de bronhopneumonie, asfixie mecanică sau alte cauze legate de neglijență. Încă mai pot fi salvați 261 de pacienți care sunt ținuți captivi în condiții inumane, legați ilegal, izolați, privați de libertate în mod arbitrar de zeci de ani.

Saloanele au paturi cât vezi cu ochii: zeci până la 100, murdare, pacienții spălau vineri dimineața la 6 câteva toalete infecte, paturile sunt lipite între ele, saltele murdare sau învelite în plastic, pacienți legați, închiși în afara legii, unii lăsați dezbrăcați în văzul tuturor.

În saloane murdare și reci, fără igienă, fără haine, fără speranță.

Legea interzice instituționalizarea sau internarea pe viață a persoanelor cu dizabilități psihosociale, dar aparent statul prin autoritățile locale preferă să țină captivi pentru bani și locuri de muncă. Ar fi teribil de trist ca răspunsul să fie că iar așteptăm rezultatul anchetelor penale și a condamnării la CEDO”, a scris aceasta pe Facebook.

sursă foto: Georgiana Pascu.

