FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute

Sportivii CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Cupa Sibiului la box. Aceștia s-au întors acasă cu trei medalii.

Pugiliștii CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu. Sportivii au obținut cu un loc 1 și două locuri 2, la juniori și seniori.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la Box

Ioan Raul Ordean (categoria de greutate 52 de kilograme), juniori – locul 1

David Hada (categoria de greutate 48 de kilograme), juniori – locul 2

Alexandru Dorobanțu (categoria de greutate 80 de kilograme), seniori – locul 2.

”Sunt rezultate foarte bune și încurajatoare pentru acești tineri sportivi. Mă bucur că munca și seriozitatea lor a fost răsplătită prin obținerea unor rezultate importante la această competiție regională”, a transmis antrenorul emerit Nicolae Paștiu.

