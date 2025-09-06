Connect with us

Eveniment

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute

Publicat

acum 24 de secunde

Sportivii CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Cupa Sibiului la box. Aceștia s-au întors acasă cu trei medalii.

Pugiliștii CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu. Sportivii au obținut cu un loc 1 și două locuri 2, la juniori și seniori.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la Box

  • Ioan Raul Ordean (categoria de greutate 52 de kilograme), juniori – locul 1
  • David Hada (categoria de greutate 48 de kilograme), juniori – locul 2
  • Alexandru Dorobanțu (categoria de greutate 80 de kilograme), seniori – locul 2.

”Sunt rezultate foarte bune și încurajatoare pentru acești tineri sportivi. Mă bucur că munca și seriozitatea lor a fost răsplătită prin obținerea unor rezultate importante la această competiție regională”, a transmis antrenorul emerit Nicolae Paștiu.


